El rapero procesado en México por su participación en el asesinato de tres estudiantes disueltos en ácido

BBC Mundo

27.04.2018

"En un cabrón me he convertido, sé que ya no valgo nada, un hijo de la chingada que le gustan las pedradas".

Mientras suelta el rap, "QBA" mira desafiante a la cámara y agita los brazos mientras un séquito de jóvenes, tan jóvenes como él, lo secundan con los mismos gestos en segundo plano.

La canción se llama "Me gusta caminar por el vecindario" y su video clip, lanzado en 2014, es uno de los éxitos del joven mexicano de 20 años. Tiene casi seis millones de vistas en YouTube.

Cuatro años después, el joven oriundo del estado de Jalisco, en el oeste de México, es nombrado por la fiscalía de Jalisco como "Omar N", uno de los miembros del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) acusado de haber participado en el asesinato de tres estudiantes de cine que luego fueron disueltos en ácido .

La fiscalía confirmó a BBC Mundo que el procesado es el rapero "QBA", pero no proporcionó su nombre completo por reservas de la investigación.

Javier Salomón Aceves (25), Jesús Daniel Díaz (20) y Marco Francisco García (20) desaparecieron el 19 de marzo tras haber salido a grabar un cortometraje para un trabajo universitario en la casa de la tía de uno de ellos.

Getty Images Los estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales de Guadalajara protestaron tras el anuncio de la muerte de García, Díaz y Aceves.

En el trayecto de vuelta a sus domicilios, los estudiantes fueron interceptados por seis hombres armados que los trasladaron a dos casas, donde los asesinaron y disolvieron en ácido sulfúrico, según reconstruyó la fiscalía.

Los agresores, de acuerdo a las autoridades, confundieron a los estudiantes de la Universidad de Guadalajara con miembros de una banda rival (Cartel Nueva Plaza) al verlos en una casa frecuentada por ese grupo criminal.

Vigilante

Los encargados de vigilar el domicilio del enemigo eran, según la fiscalía, "Omar N" y otro de los detenidos, llamado "Gerardo N".

Fue lo que confesaron a las autoridades después de ser detenidos y procesados por el cargo de secuestro agravado con prisión preventiva de dos años.

Según el relato que dieron y que citó la fiscalía, ambos monitoreaban la casa cuando detectaron movimientos el 18 de marzo, un día antes de que desaparecieran los estudiantes.

Luego fueron partícipes del secuestro, torturas, asesinatos y desaparición con ácido de los jóvenes.

En una conferencia de prensa el lunes, los investigadores se limitaron a decir que la declaración de ambos había sido "la parte culminante" de la investigación.

Estrella

Antes de ser detenido y culpado de un crimen que conmocionó a México, el rapero parecía tener una carrera en ascenso, a juzgar por su canal de YouTube.

Con más de 124.000 suscriptores , subió más de 60 video clips, algunos de ellos grabados en alta resolución y en diferentes locaciones.

En casi todos, el joven aparece usando una cadena gruesa plateada y exhibe los tatuajes que le cubren los brazos y el cuello.

Sus raps se popularizaron también en Tijuana, en el norte del país, donde encabezaría el festival "Rap Fest 664" este domingo.

Tras su detención, algunos de sus seguidores han utilizado la etiqueta "#FreeQBA" para defenderlo en redes sociales.