"Era manos por debajo de la falda, manos en el trasero": La cena benéfica de ricos y famosos en las que hasta una periodista encubierta fue acosada

BBC Mundo

24.01.2018

Algunas de las jóvenes que trabajaron como anfitrionas en el evento se quedaron en "shock".

"Era manos por debajo de la falda, manos en el trasero, pero también manos en caderas, en la barriga; brazos rodeándote la cintura de manera inesperada", describió la periodista del Financial Times Madison Marriage.

Marriage asistió encubierta a la prestigiosa cena benéfica President's Club Charity Dinner , un evento sólo para hombres organizado anualmente en Reino Unido y al que este año asistieron 360 personalidades del mundo de la política o los negocios.

El objetivo oficial de este acto solidario es recoger fondos para causas como el centro para niños Great Ormond Street Hospital de Londres.

Y en una entrevista con la BBC Marriage compartió detalles del acoso que ella y otras mujeres sufrieron durante la cita, celebrada el pasado jueves en un hotel de lujo de Londres.

La agencia de publicidad más grande del mundo, WPP, que patrocinó el acto, ya anunció que retirará su apoyo tras las acusaciones realizadas por la reportera, si bien su director ejecutivo, Martin Sorrell, aseguró a la BBC que sus invitados no presenciaron el comportamiento descrito por Marriage.

" Me manosearon varias veces y sé que hay numerosas trabajadoras que dijeron que les pasó lo mismo", contó la periodista del Financial Times.

"No era, supongo, manoseo de alto grado, pero una de las cosas más extrañas que ocurrió es que podías estar hablando con un hombre y, de repente, éste te agarraba la mano".

Was @FT journalist @miss_marriage surprised by the behaviour she witnessed at a top business event? She talks to @EvanHD #newsnight pic.twitter.com/45K5eik1ut