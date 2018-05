"Estoy lista para morir": la protesta de la viuda del Premio Nobel chino Liu Xiaobo que permanece bajo arresto domiciliario desde 2010

BBC Mundo

03.05.2018

"Si no puedo irme, moriré en mi casa".

Así lo afirmó Liu Xia, viuda del activista chino y ganador del Premio Nobel de la Paz en 2010, Liu Xiaobo, en protesta por el arresto domiciliario impuesto por las autoridades de su país.

Liu Xia, de 57 años, está detenida desde hace ocho , después de que su esposo recibi era el premio Nobel , aunque no fue acusada de ningún delito.

Sin embargo, las autoridades chinas insisten en que es una ciudadana libre.

Liu Xiaobo fue uno de los principales activistas a favor de la democracia en China y un feroz crítico del estado.

Él murió en 2017 mientras cumplía una sentencia de 11 años de cárcel por "subversión".

"Incomunicada"

Existe una creciente preocupación por Liu Xia desde la muerte de su esposo.

Getty Images Liu Xiaobo fue calificado de criminal por las autoridades chinas y encarcelado en repetidas ocasiones durante toda su vida

Según algunas versiones, la poetisa sufre de depresión después de pasar años bajo una fuerte vigilancia, y sus amigos y abogado dicen que creen que está "incomunicada" .

A los periodistas no se les permite visitarla.

Grupos activistas pidieron en reiteradas ocasiones al gobierno de Pekín que libere a Liu Xia, pero las autoridades chinas insisten en que es ciudadana libre y que el dolor provocado por la muerte de su marido es lo que le ha impedido ponerse en contacto con el exterior.

Liao Yiwu, amigo de Liu Xia, dijo que habló por teléfono con ella a principios de esta semana y que le aseguró que era "más fácil morir que vivir".

"Usar la muerte para desafiar no podría ser más fácil para mí", dijo Liu Xia.

Al escribir en el sitio web ChinaChange , Liao, un escritor que ahora vive en Alemania, dijo que Liu también le dijo: "No tengo nada de qué temer. Si no puedo irme, moriré en mi casa. Xiaobo se fue y no tengo nada en el mundo ahora".

Liao también publicó una grabación de una conversación telefónica que mantuvo con Liu en abril pasado, en la que se la puede escuchar llorando por varios minutos y diciendo: "Estoy lista para morir aquí... si estoy muerta, ya se terminará todo".

Apoyo internacional

Reuters Grupos activistas pidieron en reiteradas ocasiones al gobierno de Pekín que libere a Liu Xia.

Diplomáticos occidentales pidieron a Pekín que permita a Liu viajar al extranjero y el embajador alemán en China dijo que es bienvenida en Alemania, según informa el diario South China Morning Post.

La vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Hua Chunying, dijo este jueves que no tenía información sobre la situación de Liu Xia.

"Liu Xia es ciudadana china. Las autoridades competentes manejarán los asuntos relevantes de acuerdo con la ley", dijo.

Liu Xiaobo, de 61 años, fue el primer ganador del Premio Nobel de la Paz en morir bajo arresto -víctima de un cáncer de hígado terminal- después del pacifista alemán Carl von Ossietzky, quien falleció en la Alemania nazi en 1938.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.