“Feliz tiroteo, niños”: el polémico programa de TV “Who is America?” en el que políticos en EE.UU. animan a los niños a armarse en las escuelas

El humorista británico Sacha Baron Cohen convenció a congresistas de Estados Unidos de apoyar un programa para armar a niños de 4 a 12 años en una nueva serie llamada "Who is America", que ha desatado controversia en ese país.

BBC Mundo

17.07.2018

Que niños de cuatro años sepan usar armas de fuego para defenderse en la escuela suena como una idea descabellada para muchos. Pero en Estados Unidos hay quienes le ven todo el sentido.

En su nueva serie para televisión, el comediante británico Sacha Baron Cohen, quien alanzó fama mundial hace una década con el personaje de Borat, se hace pasar por un experto antiterrorista israelí y convence a varios congresistas estadounidenses para que promocionen un programa falso para armar a escolares "talentosos" de 4 a 12 años con el fin de prevenir tiroteos masivos.

Who is America? ("¿Quién es Estados Unidos?", en español) es una serie satírica de siete episodios que se estrenó este domingo en EE.UU. y que no ha parado de generar comentarios, además de enfurecer a muchos conservadores.

En el programa, el comediante británico de 46 años se hace pasar por diferentes personajes para "explorar el espectro político y cultural" del país.

Del primer capítulo fue el último segmento el que causó más polémica.

En él Baron Cohen aparece junto a un influyente activista defensor de las armas promocionando pistolas y riflesadornados con muñecos de peluche para que los niños los usen.

El video del segmento fue compartido en YouTube horas antes de que se estrenara el programa por el canal Showtime, y fue calificado de "impactante" por algunos medios.

Para otros, sin embargo, dado el actual clima de polarización política en el país y el auge de posturas radicales, el programa de Baron Cohen no resulta tan provocador.

"Kinderguardians"

El sketch comienza con Baron Cohen presentándose como el coronel isrealí Erran Morad, un hombre de cejas pobladas y acento marcado que dice: "La NRA (Asociación Nacional del Rifle de EE.UU.) quiere armar a los maestros. Esto es una locura, ¡deberían armar a los niños!".

Se reúne luego con el activista proarmas Philip Van Cleave para pedirle apoyo a un programa ficticio para armar a niños llamado "Kinderguardians" (Guardianes de las guarderías), que el comediante disfrazado asegura ha sido exitoso en Israel.

Lo que viene después es un video con fondo de dibujos animados en el que Van Cleave explica a los niños cómo usar las armas.

"Hoy vamos a enseñarte cómo detener a estos hombres malos y hacerlos tomar una larga siesta", dice al inicio el presidente de la Liga de Defensa de Ciudadanos de Virginia (VCDL, por sus siglas en inglés).

El conservador aparece sujetando el "Puppy pistol" ("pistola de cachorro", en español), un arma adornada con un peluche. A continuación, explica cómo cargarla.

"Toma la lonchera (el cargador) e introdúcelo en su pancita", dice.

"Recuerda apuntar la boca de 'Puppy Pistol' justo en al medio del hombre malo. Si tiene una barriga gorda y grande, apunta hacía allí", remata.

Baron Cohen, en el papel de Morad, decide luego llevar su proyecto para implementar el programa falso a Washington DC en busca de apoyo político.

"Feliz tiroteo"

Esta es la parte, según algunos, que más impresiona del primer episodio de la serie.

Congresistas y antiguos miembros del órgano legislativo creen que la iniciativa es real y la apoyan públicamente.

"Un niño no puede defenderse de un rifle de asalto lanzando un bolígrafo de Hello Kitty", dice viendo a la cámara el congresista republicano de Carolina del Sur, Joe Wilson.

Joe Walsh, excongresista republicano del estado de Illinois, dijo que Baron Cohen "le hizo decir cosas estúpidas".

El representante de California Dana Tyrone Rohrabacher, por su parte, dice que armar a niños pequeños en escuelas "haría más seguro al país".

El que más resalta es el excongresista del estado de Illinois, Joe Walsh, quien afirma con entusiasmo que "en menos de un mes (participando en el programa ficticio) un niño de primer grado puede convertirse en un lanzador de granadas".

Walsh finaliza su discurso diciendo: "Feliz tiroteo".

Rechazo

El antiguo legislador explicó en una entrevista con la cadena CNN el pasado sábado cómo fue "engañado" por Baron Cohen.

Según Walsh, el equipo de producción del programa lo trasladó hasta Washington para entregarle un premio por su apoyo a Israel.

Luego, dice, lo metieron en un estudio y le hicieron leer el controvertido discurso en un teleprompter.

"Venía hablando de cosas grandiosas que ha hecho Israel y luego apareció eso", dijo.

La republicana Sarah Palin dijo haber sido "víctima del 'humor' vil y enfermo" de Sacha Baron Cohen.

El tema de armar a niños pequeños "le pareció loco", dijo a CNN, pero esto no lo detuvo de dejarse grabar apoyándolo.

Walsh no es el único que ha denunciado las bromas pesadas del comediante.

Antes de que el programa se estrenara, la republicana y ultraconservadora Sarah Palin dijo haber sido "una de las víctimas del 'humor' enfermo y vil" de Baron Cohen.

Según Palin, el humorista se hizo pasar por un veterano de guerra discapacitado cuando se reunió con ella.

La excandidata a la vicepresidencia escribió en su Facebook: "Sí nos engañaron. Me pillaste, Sacha. ¿Te sientes mejor?".

¿Qué dicen las reseñas?

La mayoría de los críticos coincide en que la reaparición de Baron Cohen en la televisión puede no ser tan transgresora como en el pasado.

Baron Cohen alcanzó la fama mundial interpretando a "Borat", un periodista de Kazajistán?? que viaja a EE.UU. a grabar un documental.

Who is America? es el primer programa del humorista desde que Da Ali G Show saliera del aire en 2004.

"La falta de vergüenza se ha convertido en un lugar común", escribe David Sims, de The Atlantic.

Y añade: "Ver el primer capítulo se sintió más como una rutina que como una revelación, un recordatorio que las maneras en que la polarización política puede llevar al fanatismo absoluto en Washington DC".

La crítica de televisión de la revista The New Yorker, Emily Nussbaum, escribió en Twitter: "El nivel de mi cinismo actual puede medirse por cuánto dudo que haya repercusiones reales para las personas expuestas en el programa de Sacha BC. Me encantaría sorprenderme".