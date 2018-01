"Gracias, pero no, gracias": 5 razones por las que en Noruega no les interesa emigrar a Estados Unidos como desearía Donald Trump

El presidente de Estados Unidos cree que su país debería recibir más inmigrantes de lugares "como Noruega" y no de "países de mierda" como Haití. Pero la idea parece que no tiene mucha simpatía en la nación nórdica. Su desarrollo y bienestar social, en muchos aspectos superiores a los de EE.UU., los llevan a decir: "Gracias, pero no, gracias".