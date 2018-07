High on Life: la trágica muerte de tres "youtubers" aventureros al caer por una cascada en Canadá

BBC Mundo

10.07.2018

Ryker Gamble, Alexey Lyakh y Megan Scraper tenían un trabajo de ensueño: eran parte de High On Life, un canal de YouTube donde publicaban los videos de sus viajes y aventuras.

Y trabajando en su canal en el que se dedicaban a "abrazar todas las oportunidades de la vida con una visión positiva y energía" fue que encontraron su trágico final.

Los tres miembros del videoblog murieron el martes al caer en una cascada en Canadá.

La policía dijo que los tres estaban nadando en la cima de las Cascadas Shannon, en la Columbia Británica, cuando "resbalaron y cayeron en una piscina 30 metros debajo".

El colectivo dijo: "Eran tres de las personas más cálidas, más amables, más motivadas y extrovertidas que puedas conocer".

Gamble y Lyakh formaron High On Life con su amigo de la escuela Parker Heuser después de un viaje alrededor del mundo en 2012.

Convirtieron sus viajes y producciones en video en su trabajo a tiempo completo y con frecuencia promovían marcas y destinos en las imágenes y videos que publicaban en localizaciones exóticas.

En una de sus últimas publicaciones de Instagram, Gamble, de 30 años, habló sobre las cosas que todos podemos aprender de "nuestros yo más jóvenes".

"La vida no se trata de responsabilidades, decisiones difíciles y trabajo duro, se trata de sentir felicidad y vivir en el momento", escribió.

So heart broken and stunned to hear about the passing of Ryker, Alexey from @sundayfundayz along with Alexey's girlfriend, Megan. We watched High On Life for inspiration when we were just starting..so much love, joy and adventure. May they rest in peace <3