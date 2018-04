El ataque de ansiedad que impidió a la actriz Patti Murin actuar el musical de "Frozen" en Broadway

BBC Mundo

20.04.2018

"Gracias por tu mensaje. Necesitaba este recordatorio de que está bien no estar bien".

Este es uno de los muchos mensajes de apoyo que la estrella de Broadway, Patti Murin, está recibiendo después de hablar abiertamente sobre el motivo que le impidió actuar el martes en su último espectáculo.

La causa: un "enorme" ataque de ansiedad.

Murin, que interpreta a Anna en la versión musical de Frozen de Disney, escribió este miércoles en Instagram que "incluso las princesas de Disney se aterrorizan a veces".

La artista estadounidense de 37 años dijo que odiaba haberse perdido el espectáculo, pero que Disney le había mostrado todo su apoyo.

Su publicación fue aplaudida en las redes sociales, y un seguidor le respondió que su vulnerabilidad la hacía "fuerte y poderosa".

La actriz también fue descrita en otro de los mensajes como "una inspiración para todos los actores que tenemos problemas de salud mental".

"Se había estado desarrollando durante un tiempo, y aunque el mes pasado fue increíble, todos los altibajos y el estrés y la emoción realmente tienen un efecto en mi salud mental", dijo en referencia al "enorme" ataque de ansiedad que tuvo esta semana.

"Aprendí que estas situaciones no son algo 'con lo que lidiar' o que 'haya que aceptar a la fuerza'. La ansiedad y la depresión son enfermedades reales que nos afectan a muchos de nosotros. Requiere mucho descanso y autocuidado para curarse cada vez que se convierte en algo superior a lo que puedo manejar en mi vida diaria ".

Deen van Meer La actriz Caissie Levy, que interpreta a Elsa en el musical, está siendo uno de los grandes apoyos de Murin.

A la vez que agradece el apoyo de Disney, dejó un claro mensaje a su público: "Sólo recuerda que no estás solo, que tus emociones son reales, y que esto no es tu culpa. Incluso las princesas de Disney se aterrorizan a veces".

"Gracias por tu honestidad, me hizo sentir menos solo. (Hoy tuve que pedir ayuda en una actuación musical debido a la gran ansiedad", comentó un fan bajo su publicación de Instagram.

Deen van Meer Murin ya había hablado sobre su salud mental y cómo afectaba a su vida personal y trabajo.

Murin, conocida por sus papeles en series como Chicago Med o Royal pains y casada con el también actor Colin Donnel, ya había hablado anteriormente sobre su ansiedad y depresión.

El año pasado también sufrió un ataque de pánico cuando el show estaba realizándose en Denver. En ese momento, el apoyo de su compañera de reparto Caissie Levy -que interpreta a Elsa en el musical- fue fundamental para superar aquel episodio.

"Me llevó a su apartamento, dejó a su hijo en la puerta de al lado con la niñera, me hizo sopa, me dejó dormir en su cama, me preparó un baño y me ayudó a pasar por ello", le contó Murin a la revista People.