La emotiva carta de un padre que perdió a sus 3 hijos en el vuelo MH17 y criticó a Trump por sus "mentiras sobre Rusia"

BBC Mundo

19.07.2018

"No es enojo lo que siento por ustedes dos, es algo mucho, mucho peor. Es lástima".

El padre de tres niños australianos que murieron en 2014 cuando el avión de Malaysia Airlines en que viajaban fue derribado sobre Ucrania criticó duramente al presidente estadounidense Donald Trump por su actitud sobre Rusia y sus polémicas recientes declaraciones junto al presidente Vladimir Putin.

Los hijos de Anthony Maslin estaban entre las 298 personas que murieron cuando el vuelo MH17 fue alcanzado por un misil y se estrelló.

Los investigadores concluyeron que Rusia había sido responsable del cohete utilizado en el ataque, pero Moscú niega esta afirmación.

Este lunes, Trump se negó a aceptar la conclusión de las agencias de inteligencia de su país de que Moscú había interferido en las elecciones de Estados Unidos en 2016 y respaldó la versión de Putin, quien niega la supuesta injerencia.

Un día después, el mandatario estadounidense aclaró sus palabras y aceptó que Rusia sí había intervenido.

Esta controversia, que coincidió con el cuarto aniversario de la tragedia del MH17, motivó a Maslin a escribir una carta de crítica a Trump por lo que consideró eran "sus mentiras" sobre Rusia.

88 niños iban a bordo del vuelo MH17 cuando fue derribado por un misil en el este de Ucrania.

"Hechos irrefutables"

En un mensaje publicado en Facebook, Maslin le pidió a Trump que evite hablar de "noticias falsas" y que se refiera a "los hechos irrefutables".

"Ese avión de pasajeros, el MH17, fue derribado del cielo y 298 personas inocentes fueron asesinadas en un hecho irrefutable", escribió Maslin junto a una foto de sus niños Mo, Evie y Otis.

"Que el avión fue atacado por un misil ruso ha sido probado como un hecho irrefutable".

"Que este asesinó a nuestros tres hermosos hijos y a su abuelo y destruyó nuestra vida y muchas otras vidas en el proceso, es un hecho irrefutable", agregó.

"Que el hombre cuyo trasero usted ha estado besando lo hizo, y continúa mintiendo sobre ello, es un hecho irrefutable".

"No es enojo lo que siento por ustedes dos, es algo mucho, mucho peor. Es lástima", afirmó Maslin.

"Ustedes no tienen compasión por sus semejantes, y claramente no tienen idea de lo que es el amor. Así que, claramente, no tienen nada".

En el vuelo del avión siniestrado viajaban 298 personas.

Rusia siempre ha defendido que no participó de manera alguna en el derribo del vuelo MH17.

Entre las víctimas del MH17 había 193 ciudadanos holandeses, 43 malasios y 27 australianos. A bordo también había personas de Indonesia, Reino Unido, Bélgica, Alemania y Filipinas.

Australia y Holanda apuntaron a Rusia como responsable del derribo del avión que viajaba de Holanda hacia Malasia.

Estados Unidos, la Unión Europea y Reino Unido añadieron sus propias peticiones para que Rusia aceptara responsabilidad por el incidente.

Este martes, el primer ministro australiano Malcolm Turnbull describió a Trump como un "patriota estadounidense" que estaba haciendo lo mejor para su país.

Sin embargo, Turnbull reiteró que no creía en la posición de Rusia sobre el MH17.

"Ciertamente no creo en Vladimir Putin cuando dice que ni él ni el ejército ruso tuvieron algo que ver con el derribo del MH17", le dijo a la cadena News Corp Australia.

Su gobierno afirmó que continuará presionando para que Rusia acepte responsabilidad por la tragedia.