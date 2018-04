La respuesta de "Los Simpson" por las acusaciones de "estereotipos raciales" sobre uno de sus personajes

BBC Mundo

11.04.2018

La conocida serie "Los Simpson" respondió por primera vez a la polémica que rodea desde hace un tiempo a Apu, el personaje indio que regenta la tienda de alimentación.

Pero, a juzgar por la reacción de muchos de sus seguidores en redes sociales, parece que su réplica a las críticas no salió como sus creadores esperaban.

El año pasado, el comediante indioestadounidense Hari Kondabolu presentó el documental "El problema con Apu", en el que argumentaba que el conocido personaje estaba creado sobre estereotipos raciales.

Por ello, "Los Simpson" realizaron un guiño a estas acusaciones en su último episodio emitido el domingo en Estados Unidos.

Muchos espectadores no lo encontraron acertado y creyeron que era insuficiente. Otros seguidores, sin embargo, defendieron la serie y dijeron que, en realidad, todos los personajes están estereotipados.

En el episodio centro del debate, los personajes de Marge y Lisa discutieron indirectamente sobre esta polémica.

En la escena, Marge modifica el contenido de un cuento que le está contando a Lisa antes de dormir para hacerlo más políticamente correcto. Pero la niña se opone al cambio, por lo que Marge le pregunta entonces qué se supone que debe hacer.

Lisa se vuelve hacia la cámara y dice: "Es difícil de decir. Algo que comenzó hace mucho tiempo, que fue aplaudido y era inofensivo, ahora es políticamente incorrecto. ¿Qué puedes hacer?".

Luego señala a una fotografía de Apu junto a su cama, que está firmada con la frase: "No tengo una vaca - Apu".

#TheSimpsons completely toothless response to @harikondabolu #TheProblemWithApu about the racist character Apu:



"Something that started decades ago and was applauded and inoffensive is now politically incorrect... What can you do?" pic.twitter.com/Bj7qE2FXWN