"La seducción no es un delito": la polémica carta contra el "puritanismo" del movimiento #MeToo

BBC Mundo

10.01.2018

"La violación es un delito. Pero la seducción insistente o torpe no es un delito, ni la galantería una agresión machista", declaró la actriz.

Con esas palabras se inicia un polémico manifiesto firmado por un centenar de artistas e intelectuales francesas, incluyendo a la afamada actriz Catherine Deneuve, en contra del "puritanismo" desatado tras la lluvia de denuncias por agresión sexual ocurridas a partir del caso del productor de cine Harvey Weinstein.

El texto, publicado este martes en el diario francés Le Monde, critica el efecto que están teniendo los movimientos como el #MeToo (yo también) o su versión francesa #BalanceTonPorc (denuncia a tu cerdo) pues consideran que han convertido "la protesta legítima por la violencia sexual a la que están sometidas las mujeres, en particular en su vida profesional" en una "caza de brujas".

La etiqueta #MeToo se volvió viral en redes sociales el pasado mes de octubre cuando, en medio del revuelo por las incesantes denuncias que surgían por el caso Weinstein, la actriz Alyssa Milano escribió en Twitter: "Si todas las mujeres que han sufrido acoso sexual escribieran 'yo también' (me too, en inglés) tendríamos una idea de la magnitud del problema".

Desde entonces, sirvió para que miles de mujeres alrededor del mundo se animaran a compartir las historias de las agresiones o abusos sexuales que han sufrido.

If you’ve been sexually harassed or assaulted write ‘me too’ as a reply to this tweet. pic.twitter.com/k2oeCiUf9n