Las 4 "nuevos" grandes inventos que China se atribuye y que en realidad fueron creados por otros

BBC Mundo

09.04.2018

China es la segunda economía del planeta, por detrás de Estados Unidos, su gran rival en Occidente, y quiere convertirse en la más innovadora.

Por eso, cada vez que invierte en una tecnología puntera no duda en proclamarlo a los cuatro vientos.

La nación asiática se jacta -para asombro de muchos- de haber creado cuatro grandes inventos en los últimos años: los trenes de alta velocidad, los pagos móviles, el comercio electrónico y las bici cletas compartidas.

Los medios estatales chinos han asegurado que eso es así en numerosas ocasiones en los últimos meses.

China's 'four great new inventions' in modern times https://t.co/VD99a2GrFK pic.twitter.com/BhicmPDaC3