Las nuevas acusaciones de plagio contra Melania Trump, la primera dama de Estados Unidos

08.05.2018

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, se ha visto envuelta en otra disputa por plagio luego del lanzamiento de su nueva campaña de seguridad infantil en internet el lunes.

Un folleto publicado por Trump guarda un parecido sorprendente con uno difundido durante el gobierno de Obama.

El texto y los gráficos del folleto "Sé mejor" ( Be Best ) son casi idénticos a los de la edición anterior.

En 2016, Trump fue acusada de plagiar partes de un discurso de 2008 de Michelle Obama.

Después de que los comentaristas notaran similitudes entre los dos discursos, Meredith McIver, miembro del equipo administrativo de Trump que escribió el discurso de su esposa, admitió haber tomado partes del mensaje de Obama.

La página web de la iniciativa indicaba que el folleto sobre seguridad en internet había sido elaborado "por la primera dama Melania Trump y la Comisión Federal de Comercio".

Después de que usuarios en internet notaran las similitudes con la edición del gobierno de Obama, el texto fue corregido para describirlo como un "folleto de la Comisión Federal de Comercio, promovido por la primera dama, Melania Trump".

Al lanzar la iniciativa "Sé mejor" en la Casa Blanca el lunes, Melania Trump dijo que el objetivo era promover una vida saludable, fomentar el uso positivo de las redes sociales y combatir el abuso de opiáceos.

"Como todos sabemos, las redes sociales pueden afectar positiva o negativamente a nuestros hijos, pero con demasiada frecuencia se utilizan de manera negativa", señaló.

La decisión de centrarse en el acoso cibernético ha generado preguntas sobre el comportamiento de su esposo, el presidente de Estados Unidos, que usa Twitter frecuentemente para atacar e insultar a sus oponentes.

Trump fue ampliamente criticado en 2017 cuando utilizó la red social para referirse a los presentadores de televisión Mika Brzezinski y Joe Scarborough como " low I.Q. Crazy Mika " (Mika loca, de bajo coeficiente intelectual) y " Psycho Joe " (Psicópata Joe), y afirmó que había visto a Brzezinski "sangrando a causa de un estiramiento de cara".

También ha sido acusado de burlarse de un reportero discapacitado.

Antes del lanzamiento de la iniciativa, reporteros le preguntaron a la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, si el presidente Trump creía que él tenía alguna responsabilidad en la necesidad de abordar el acoso cibernético.

"Creo que la idea de que estés tratando de culpar al presidente por el bullying cibernético es ridículo", respondió.

Asked whether Pres. Trump believes he has any responsibility for need to speak out against cyberbullying, Press Sec. Sanders says, "I think the idea that you're trying to blame cyberbullying on the president is kind of ridiculous." https://t.co/NkJuIoh4fP pic.twitter.com/ggeFzSd7Sg