Las razones que explican el extraordinario poder de las canciones futboleras

BBC Mundo

10.07.2018

El fútbol y la música combinados realzan los sentidos, crean identidades tribales y hacen alarde de teatralidad y ingenio.

Los himnos de fútbol se inspiran en gran parte en la música espiritual y canciones de pop.

Evocan sentimientos de pertenencia, pero viajan mucho más lejos.

Efectivamente, un verdadero himno eleva el sonido y el espectáculo del fútbol a un nivel mundial.

Y un buen ejemplo es "You'll Never Walk Alone", históricamente vinculado a los fanáticos del Liverpool FC.

De Liverpool para el mundo

"El fútbol y la música están arraigados en un lugar y en una subcultura", dice Craig G. Pennington, curador de la nueva exposición multimedia "El arte del fútbol", que se estrenó en esa ciudad inglesa para coincidir con las fechas de la Copa Mundial.

"El canto comunitario juega un papel muy importante a la hora de unir a grandes grupos de personas. Y Liverpool tiene una historia deportiva completamente inmersa en la música", explica.

Uno de los himnos futboleros más famosos es el entonado por los fans del Liverpool FC "You'll never walk alone",

Tal vez por eso Liverpool ha jugado un papel decisivo en la historia de los himnos de fútbol.

Entonado por los fans del Liverpool FC, el "You'll never walk alone"es uno de los himnos futboleros más famosos, una agridulce melodía de los compositores Rodgers y Hammerstein grabada por la banda Merseybeat Gerry and the Pacemakers en 1963.

La canción ha sido adoptada por equipos de todas partes del mundo, como por ejemplo en Holanda, España y Japón.

Y a los fans del Liverpool FC se les da bien inventar cánticos pegadizos. Un ejemplo reciente es su serenata al "rey egipcio" Mo Salah, delantero del equipo.

Todos juntos

La fuerza del canto afecta a los jugadores al igual que a los fans.

De hecho, según un estudio del European Journal of Sport Science, los futbolistas que cantan sus himnos nacionales con más fervor son más propensos a ganar partidos.

Cantar el himno puede ayudar a ganar partidos.

De auerdo el profesor Steven Mithen, autor de los "Neardentales cantores: Los orígenes de la música, el lenguaje, la mente y el cuerpo", los cantos de fútbol son una tradición muy antigua.

Tienen su origen en nuestro pasado, cuando antes del lenguaje utilizábamos la música, el canto y la danza para desarrollar vínculos sociales.

Y según el poeta británico Andrew Motion, también hay mucho folklore en las canciones futboleras.

"El canto de fútbol es una especie de instinto animal. Nos recuerda a un placer básico de la infancia: el de la rima y la repetición de palabras en el patio de recreo. Pero también nos proporciona la sensación de que los cantos nos pueden hacer poderosos".

Himnos positivos

En la Copa Mundial, las canciones himnos suelen hablar de cosas positivas: orgullo nacional y unidad colectiva, más que derrotar al rival.

"Una de las cosas más maravillosas del fútbol es su naturaleza universal, y la Copa del Mundo es el ejemplo más vívido", dice Pennington, el curador de la exposición "El arte del fútbol".

"Es una increíble celebración internacional", agrega.

"We are the Champions" es uno de los himnos más populares

Estos torneos internacionales son mucho más accesibles para los que no son fanáticos del fútbol, y si "nuestro" equipo queda eliminado podemos seguir apoyando a uno de los equipos que quedan.

De hecho, en las Eurocopas no se suele entonar el himno nacional, sino el mítico "We Are The Champions".

Hits internacionales

La Copa Mundial de la FIFA ha producido al menos un himno oficial para cada torneo desde 1962.

Ese año la banda chilena The Ramblers compuso la canción inaugural El Rock del Mundial.

Pero por lo general el inglés ha dominado las canciones de la Copa Mundial.

Tal vez el hit más duradero siga siendo World in Motion, la canción compuesta por la banda inglesa New Order para la Copa Mundial de Italia de 1990.

El himno de la Copa del Mundo de 2002 (que tuvo lugar en Japón y Corea del Sur) fue la canción electro pop Anthem, del compositor griego Vangelis, y el single pop-rock Boom de la cantante y compositora estadounidense Anastacia.

Pero otro número oficial, Let's Get Together, del supergrupo pop Voices Of Korea/Japan, también representó a las naciones anfitrionas.

Pr su parte, la 'canción oficial' de Rusia 2018,Live It Up,está en inglés y en español. La cantan la estrella del reggaetón Nicky Jam, el rapero estadounidense Will Smith y la cantante kosovar Era Istrefi.

La vocalista uruguaya Natalia Oreiro también incorpora palabras rusas en su canción para el Mundial, United By Love.

Mientras que la canción del cantante estadounidense de R&B Jason Derulo para Rusia 2018, Colors, rinde homenaje a "la belleza de nuestras diferencias culturales".

Falta reflejar cultura

A veces, sin embargo,los himnos fallan a la hora de representar la cultura de la nación anfitriona.

Parece increíble que las canciones oficiales de la Copa del Mundo de 2010 y 2014 no mostraran la riqueza musical de las naciones anfitrionas- Sudáfrica y Brasil.

En cambio, la colombiana Shakira fue elegida dos veces para interpretar la canción del Mundial.

La estrella pop colombiana Shakira grabó los himnos oficiales para las Copas Mundiales de 2010 y 2014

La canción Wavin 'Flagdel rapero-cantante somalí-canadiense K'Naan también fue una de las canciones de la Copa del Mundo de 2010.

Cuando entrevisté a K'Naan en 2010, explicó: "Me pidieron un himno completamente distinto a nada que hubiera hecho antes".

"Mi única condición para Waving Flag es que mantuviera la frase 'cuando sea mayor, seré más fuerte'. Quería que la gente se sintiera empoderada y con ganas de celebrar".

Todo el mundo a bailar

"Empoderado y festivo" sigue siendo el objetivo de las canciones, ya sea de la mano de los raperos nigerianosOlamide y Phyno y su tema Super Eagles (una intrigante canción que combina himnos occidentales y ululaciones) o del cantante de Dubai Waleed Samy y su tonada Arabs in the World Cup (árabes en la copa del Mundo).

Por otra parte, Inglaterra ha jugado sin canción oficial en la Copa del Mundo desde 2010, y Bélgica abandonó recientemente su himno tras un escándalo de sexismo relacionado con el autor.

El riff del Seven Nation Army de The White Stripes es un himno del fútbol clásico moderno.

La música es clave para la exposición "El arte del fútbol", aunque el curador Pennington no está impresionado con las canciones oficiales de la Copa Mundial.

De hecho la exposición representa canciones de artistas nigerianos, franceses, egipcios e iraníes.

Para Pennington el riff del Seven Nation Army de The White Stripes es un himno del fútbol clásico moderno.

"Ha sido omnipresente en todos los torneos. Es una melodía fuerte, directa y fácilmente accesible".

"La energía de la canción es lo que realmente importa. Las melodías que los espectadores cantan a viva voz (sea en el estadio o a través de la pantalla) son las que resisten el paso del tiempo", dice Pennington.