Lo que se sabe de los "objetivos precisos" que atacaron Estados Unidos, Francia y Reino Unido en Siria

BBC Mundo

15.04.2018

Aviones y misiles de Estados Unidos, Francia y Reino Unido volaron otra vez sobre el suelo de Siria al amanecer de este sábado.

La amenaza de Donald Trump de responder a los supuestos ataques con armas químicas del gobierno de Bashar al Asad contra la población civil tardaron una semana, pero se hicieron realidad.

Testigos e imágenes en las redes sociales confirmaron las explosiones en varios puntos de Damasco y la ciudad de Homs, donde supuestamente, el ejército sirio almacenaba o fabricaba este tipo de armas prohibidas por las leyes internacionales.

El secretario de Defensa de EE.UU., Jim Mattis, aseguró que los ataques se realizaron contra "objetivos precisos", que se trató de una operación de una sola noche y que no estaban previstas nuevas acciones.

Sin embargo, el gobierno sirio aseguró a través de su televisora estatal que los sitios bombardeados habían sido evacuados desde hace días gracias a una advertencia de Rusia.

Moscú, que había alertado de una guerra con Estados Unidos si el ataque ocurría, respondió a través de su embajador Washington que "tales acciones no se quedarán sin consecuencias" y atribuyó cualquier responsabilidad de lo que pueda suceder después sobre Washington, Londres y París.

En un mensaje televisado en el que anunció el inicio de los ataques, Trump indicó que el objetivo de las acciones fue "establecer un fuerte elemento de disuasión contra la producción, propagación y uso de armas químicas".

De ahí que, dijo, se realizaron ataques de precisión.

El presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Joseph Dunford, explicó que los ataques estuvieron dirigidos a tres objetivos fundamentales: un centro de estudios, un supuesto almacén de armas químicas y otro enclave donde se guardaban equipos para su producción.

Pero ¿qué se sabe de esos "objetivos" y por qué fueron bombardeados por las tres potencias?

Fue el primer lugar del que aparecieron informaciones que lo señalaban como uno de los posibles objetivos del bombardeo.

Poco después del anuncio de Trump, varios testigos reportaron explosiones en el este de Damasco, donde se encuentra el Centro de Estudios Científicos e Investigación.

El Pentágono confirmó después el ataque a este enclave, que, según dijeron, es uno de los lugares principales donde el gobierno de Bashar al Asad realiza estudios de armas químicas y biológicas.

Un estudio del Jane's Information Group Intelligence Services considera que en este centro tiene una capacidad tecnológica mayor que todas las universidades de Siria y que allí también se realizan investigaciones sobre armas nucleares y de misiles.

The moment multiple #US cruise missiles hit a research facility in #Barzeh , #Syria ... pic.twitter.com/qexgUi7AfZ

Sin embargo, según el gobierno sirio, se trata de un centro para la investigación para fomentar el desarrollo económico y social del país, especialmente la informatización de agencias gubernamentales.

Se creó en el año 1971 y está ubicado en el distrito de Barzeh.

Según Sana, la agencia estatal Siria, los misiles " destruyeron un edificio que incluía laboratorios científicos y un centro de capacitación ".

El Ministerio de Defensa británico informó que aviones de la Fuerza Aérea Tornado atacaron una instalación militar, donde, supuestamente, el gobierno sirio almacenaba armas químicas.

Se trata de una antigua base de misiles, que se encuentra a unos 24 kilómetros en el oeste de la ciudad de Homs.

De acuerdo con el comunicado británico, el ataque se diseñó para reducir el riesgo de escape de los químicos almacenados en dichas instalaciones.

Según el Pentágono, en este lugar, el gobierno de Al Asad almacenaba sus principales reservas de gas sarín, una de las sustancias utilizadas en los presuntos ataques químicos.

El gobierno sirio confirmó el ataque en esta unidad militar en las afueras de Homs, aunque aseguró que la defensa antiaérea había derribado la mayoría de los misiles.

Según el Pentágono, otros de los objetivos del ataque fueron un almacén de supuestos equipos de armas químicas y un importante puesto de mando militar.

Se encuentran cerca del segundo objetivo, en el oeste de la ciudad de Homs.

Footage said to be from the #Kesweh area, south of #Damascus, showing an air defence "shooting down a US cruise missile"#SyriaStrikes pic.twitter.com/eMqtO77BTk