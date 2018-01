Los riesgos del reto de comer jabón para ropa que es cada vez más popular en internet y preocupa a las autoridades de EE.UU.

BBC Mundo

19.01.2018

No están muy convencidos, pero igual se los meten en la boca. Los muerden y, con asco, los escupen.

En las últimas semanas ha aumentado el número de videos que circulan en internet en los que se ve a adolescentes "comiendo" cápsulas de jabón para lavar ropa que, además del detergente, incluyen suavizante y cloro.

Todo comenzó como una broma, pero la situación llegó a tal punto, que incluso la Comisión para la Seguridad en el Consumo de Productos de Estados Unidos tuvo que intervenir.

"Humanos unidos en contra de la ingesta de cápsulas de jabón. No son un tentempié. La cantidad de veces que se vea un video y los 'me gusta' no valen la pena. No comas veneno ", se lee en una imagen que compartió en su cuenta de Twitter.

Algunos lo han identificado como el reto de la cápsula de jabón Tide, que es una marca de detergente que pertenece a la multinacional Procter & Gamble. En inglés se conoce como el Tide pod challenge .

Potenciales efectos del consumo de jabón

Fuente: Asociación Estadounidense de los Centros de Control de Intoxicaciones ( AAPCC )

Early post for all the teachers out there. Let the kids know: Laundry pods are not a snack. The likes and views aren’t worth eating poison #teacherlife pic.twitter.com/pNcmi9Fauh