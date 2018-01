Micro-cheating: ¿estás siendo infiel a tu pareja sin darte cuenta?

BBC Mundo

13.01.2018

¿Alguna vez le enviaste mensajes privados a alguien por internet y se lo ocultaste a tu pareja? ¿Tuviste una conversación secreta online o dejaste emojis de corazones en una publicación de Facebook de un amigo/a?

De acuerdo con una psicóloga australiana, acciones como esta podrían incluirse dentro del concepto de "micro-cheating ", que en inglés quiere decir engaño pequeño.

Melanie Schilling le dijo a la edición del Huffington Post en Australia que se tratan de "acciones aparentemente pequeñas que indican que una persona pone su atención emocional o física en alguien que está fuera de su relación ".

Otros ejemplos que dio incluyen agendar a alguien en los contactos de tu teléfono con un nombre diferente, contactar a una expareja para recordar algún evento significativo y compartir chistes en privado.

El concepto de los "micro-engaños" divide las opiniones de los internautas en las redes sociales, con algunas personas defendiendo el término y otras calificándolo de excesivo.

Sin consenso

Algunos usuarios vieron el lado divertido de la polémica y agregaron ejemplos del " micro-cheating " preguntándose dónde se ha de trazar la línea.

"¿Decir 'uhu' online? Microcheating . ¿Hacer que cualquier mujer, excepto tu pareja, se sienta especial o apreciada de alguna manera? Microcheating . ¿Poner toda su atención a un video de YouTube en donde hay una chica? Mejor hazte la idea de que es microcheating ", dice el tuit.

El DJ de Radio 1 de la BBC, Greg James, sugirió que la definición de " micro-cheating " es tan amplia que podrías ser culpable de ello en este momento.

Reading an article about micro-cheating without telling your partner = Micro-cheating — Greg James (@gregjames) 11 de enero de 2018

"Leer un artículo sobre ' micro-cheating ' sin decírselo a tu pareja=' Micro-cheating '", escribió.

Otros estaban menos convencidos de algunos ejemplos de " micro-cheating ". Un usuario opinó que comunicarse con una expareja no es necesariamente un problema.

"Ever sent your ex a message reminding them of good memory you share? Micro-cheating."



Or you just may be mature enough to be in a monogamous relationship and maintain a good relationship with your ex and treasure important memories. https://t.co/GXUChKVDtp — Joe Zu / 上手 (@JoeZuEmpPenguin) 11 de enero de 2018

"¿Alguna vez le enviaste a tu ex un mensaje recordándole algún momento que compartieron? ' Micro-cheating '. Se puede ser lo suficientemente maduro como para estar en una relación monógama y mantener una buena relación con tu ex y atesorar recuerdos importantes", opinó.

Pero algunas personas mostraron desacuerdo en este punto. Un usuario sugirió que el hecho de recordar a un ex es "dudoso", y otro afirmó que mantener una relación con un ex es "irrespetuoso".

Mientras que para usuaria Dureen el tema no es blanco o negro como podría parecer.

Oh no that's actually tricky. Your current partner has to be comfortable enough with the ex for this to happen. If you're hiding and still doing it then it is actually micro cheating... — Dureen (@ConfusciousDee) 11 de enero de 2018

"Oh no, esto es realmente complicado. Tu pareja actual debe sentirse lo suficientemente cómodo/a con el/la ex para que esto suceda. Si te estás escondiendo, entonces en realidad es 'micro-cheating' ", dice el tuit.

Señal de alerta

El estadounidense Dan Savage, autor de columna una sobre consejos sexuales y de pareja también eligió Twitter para criticar el término, advirtiendo que, en su experiencia, es indicativo de una relación con integrantes "controladores".

Opinó que si tu pareja te dice que haces " micro-cheating ", debe ser visto como una " señal de alerta " en una relación.

Y agrega: "¿Sabes quién considera que este tipo de comportamientos son engaños? Los abusadores".

Muchos también se sintieron incómodos con el término. Una persona sugirió que los límites de cuando es " micro-cheating " son diferente s en cada pareja.

G’day, “microcheating” or any other kind of cheating depends completely on the parameters of the relationship as set by the people in it and no one else, bye. — Anna Spargo-Ryan (@annaspargoryan) 12 de enero de 2018

"Buenos días, 'microcheating' o cualquier otro tipo de engaño depende completamente de los parámetros establecidos por las personas en la relación y nadie más, adiós", escribió.