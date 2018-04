"Paraísos siniestros": fotografías aéreas de las viviendas de bajo costo en México

BBC Mundo

19.04.2018

"Alta densidad" es un proyecto de fotografía aérea del arquitecto Jorge Taboada que documenta el hacinamiento y la uniformidad en que viven las personas en casas de bajo costo que se han multiplicado en los suburbios de las ciudades de México.

"Estas imágenes retratan paraísos siniestros ", dice Taboada a BBC Mundo.

Jorge Taboada Cadereyta, Nuevo León.

Paraísos porque tienen una perfección en su composición geométrica . También porque representan el sueño de muchos de tener una casa en la que se imaginan que vivirán felices.

Pero, por otra parte, son lugares siniestros: son muy pequeños, no tienen áreas verdes y están en los suburbios, muy lejos de las ciudades.

"Soy arquitecto, pienso en la funcionalidad. Me angustia mucho pensar que la gente pueda vivir ahí, en casas de menos de 50m2 ", dice .

Jorge Taboada Querétaro, Querétaro.

"Al ver esas construcciones que se hacen en serie pienso en grandes compañías constructoras haciendo mucho dinero, sin mucha regulación", dice.

Taboada, especialista en fotografía arquitectónica, comenzó a tomar esta serie de fotografías en 2010.

"Me di cuenta que es una realidad que no se puede ver a nivel de piso . Yo tengo el privilegio de verlo desde arriba, así que quise mostrarlo", dice.

Jorge Taboada Ciénaga de Flores, Nuevo León.

Las fotos de "Alta densidad" fueron tomadas desde un helicóptero sin puerta, con cámara réflex digital.

Dice que su trabajo ha cambiado en los últimos tres años, desde que se popularizaron los drones y se abarató la fotografía aérea .

Jorge Taboada Salinas Victoria, Nuevo León.

Antes pasaba mucho tiempo fotografiando desde helicópteros, ahora sólo vuela unas dos o tres veces al año.

"Ahora es más barato y fácil tomar fotos desde arriba con un dron. Sin embargo, se perdió en calidad y óptica ", explica el fotógrafo originario de Monterrey.

Jorge Taboada Ecatepec, Estado de México.

Su proyecto es una "crítica silenciosa" a estos proyectos de casas de bajo coste.

"No me interesan los temas políticos. No doy información de los desarrollos inmobiliarios. Sólo pongo sobre la mesa la situación y que la gente juzgue", dice.

Este año su proyecto se presentará en la Trienal de Fotografía de Hamburgo.

Jorge Taboada Escobedo, Nuevo León.

A él, sus imágenes le causan sentimientos encontrados.

" Me fascinan las imágenes geométricas de estos lugares presentados sin escalas y con todos sus habitantes y a la vez ninguno. Por otra parte, me preocupa la despersonalización de la vivienda y extinción de la individualidad ", dice.

Describe las viviendas como "bombas de tiempo" : pequeñas cajas de concreto, sin patio trasero ni áreas verdes, que no están preparadas para los climas en los que fueron puestas.

Jorge Taboada García, Nuevo León.

El uso de estas fotografías es cortesía de Jorge Taboada. Instagram: @jorgetaboada