Por qué las bajas temperaturas en EE.UU. no son un argumento válido para quienes niegan el calentamiento global

BBC Mundo

04.01.2018

Desde hace aproximadamente 10 días, gran parte de Estados Unidos vive una intensa ola de frío.

Ciudades en el noreste del país como Boston se espera que se vean afectadas por intensas tormentas de nieve que pueden causar interrupciones en las comunicaciones aéreas así como posibles cortes en el suministro de electricidad.

Mientras tanto en el sur del país, las heladas podrían llegar incluso hasta Orlando, donde tienen el potencial de arruinar cultivos de cítricos y fresas, y otros frutos sensibles al frío.

Las inusuales temperaturas de los últimos días provocaron también la reacción del presidente Donald Trump, quien aprovechó el descenso en el termómetro para poner nuevamente en duda la realidad del cambio climático.

"En el este podría ser la víspera de Año Nuevo más fría de la que se tenga registro", dijo en un tuit pocos días antes de la llegada de 2018.

In the East, it could be the COLDEST New Year’s Eve on record. Perhaps we could use a little bit of that good old Global Warming that our Country, but not other countries, was going to pay TRILLIONS OF DOLLARS to protect against. Bundle up!