Por qué Singapur acogerá la histórica reunión entre Kim Jong-un y Donald Trump el próximo 12 de junio

BBC Mundo

11.05.2018

El lugar para acoger la cumbre entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong-un, llevaba siendo objeto de especulaciones desde que el pasado marzo se anunciara que ambos se encontrarían.

Se trata de una cita sin precedentes cuyo escenario fue una incógnita desde entonces. Se comentó la posibilidad de que se produjera en la Zona Desmilitarizada que a la altura del paralelo 38 divide a Corea del Norte y Corea del Sur, pero finalmente no será allí.

La cuenta de Twitter del mandatario estadounidense terminó este jueves con las dudas: se verá con Kim Jong-un en Singapur el próximo 12 de junio.

The highly anticipated meeting between Kim Jong Un and myself will take place in Singapore on June 12th. We will both try to make it a very special moment for World Peace!