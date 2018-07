Putin ataca a los críticos de Trump en Estados Unidos que persiguen "cerrados intereses partidistas"

BBC Mundo

20.07.2018

"Hay fuerzas en Estados Unidos que quieren sacrificar los vínculos de Rusia y Estados Unidos por sus cerrados intereses partidistas".

Esa fue el ataque del presidente ruso Vladimir Putin contra quienes han criticado en Estados Unidos su primera cumbre bilateral con Donald Trump.

También dijo, durante una reunión con diplomáticos rusos en Moscú, que estas "fuerzas" están "alimentando con historias a millones de sus ciudadanos".

La declaración de Putin llega después de que Trump fuese duramente atacado en su país por supuestamente posicionarse a favor de Rusia y contra los servicios de inteligencia de su país en la polémica por la supuesta injerencia de Moscú en las elecciones de 2016.

La cumbre se llevó a cabo tras una reunión de líderes de la OTAN y un viaje a Reino Unido en los que se vio a Trump adoptar una posición más dura en público con sus históricos aliados que la que tomó subsecuentemente con Putin.

El jueves, Trump acusó a sus opositores de preferir ir a la guerra en lugar de buscar buenas relaciones con Rusia.

The Fake News Media wants so badly to see a major confrontation with Russia, even a confrontation that could lead to war. They are pushing so recklessly hard and hate the fact that I’ll probably have a good relationship with Putin. We are doing MUCH better than any other country!