Qué revelan las preguntas que le quiere hacer a Donald Trump el fiscal que investiga si hubo injerencia de Rusia en las elecciones

BBC Mundo

02.05.2018

El fiscal especial Robert Mueller quiere interrogar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y ya tenemos una idea de las preguntas que le quiere hacer el fiscal especial encargado de investigar la supuesta injerencia de Rusia en las elecciones estadounidenses.

Y es que el diario The New York Times publicó este martes una lista de casi medio centenar de preguntas que asegura Mueller le quiere hacer a Trump.

El cuestionario incluye la reunión en la Torre Trump en junio de 2016 entre los principales asesores de campaña y una mujer con vínculos con el gobierno de Rusia; los cambios relacionados con Ucrania a la plataforma del Partido Republicano; y los contactos del exasesor de seguridad nacional Michael Flynn con el embajador ruso Sergei Kislyak.

Más de la mitad de las preguntas obtenidas por el diario neoyorquino están relacionadas con una posible obstrucción de la justicia por parte del presidente o por su equipo.

También tratan de la recusación del fiscal general Jeff Sessions de la investigación de Rusia y la reacción de Trump al respecto; los enfrentamientos con el exdirector del FBI James Comey hasta su despido y los posibles esfuerzos para socavar la propia investigación de Mueller.

