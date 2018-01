Qué tienen que ver la creencia de los evangélicos en el fin del mundo y la decisión de Trump de reconocer a Jerusalén como capital de Israel

BBC Mundo

08.01.2018

El viaje del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, a Israel fue pospuesto hace unas semanas, en medio de las protestas de los palestinos contra la decisión de Donald Trump de reconocer a Jerusalén como la capital del Estado judío.

Pero ¿por qué esta medida que fue tan mal recibida por las grandes potencias mundiales es tan popular entre los cristianos evangélicos en Estados Unidos?

El reverendo Johnnie Moore, un cristiano evangélico de 34 años, tiene más cercanía al presidente Trump que mucha gente.

Durante la campaña electoral de 2016, fue copresidente de la junta de asesoría evangélica del presidente estadounidense.

Moore se reunió con el presidente y su equipo "varias veces", la más reciente en diciembre, y se comunica con la Casa Blanca regularmente.

En julio, incluso publicó en Twitter una fotografía del presidente durante una oración en la Oficina Oval.

Such an honor to pray within the Oval Office for @POTUS & @VP . pic.twitter.com/JrDOSJyFeN