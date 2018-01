"Se acabó el tiempo", la campaña de poderosas mujeres de Hollywood contra el acoso sexual que ya reunió US$13 millones

24Horas.cl TVN

02.01.2018

Es hora de hacer algo contra el acoso sexual en el trabajo.

Esa es la meta de una nueva campaña lanzada por más de 300 mujeres de la industria del cine, la televisión y el teatro, entre ellas, Natalie Portman, Meryl Streep o Eva Longoria.

La iniciativa, denominada Time's Up, o "Se acabó el tiempo", ya reunió US$13 millones en donaciones para un fondo de defensa legal para mujeres y hombres que sufran acoso, especialmente aquellos con menos recursos.

"A cada mujer empleada en agricultura que tuvo que aguantar los insinuaciones sexuales no deseadas de su jefe (...), cada inmigrante silenciada por la amenaza de que, si habla, revelarán que es indocumentada, y para todas las mujeres sometidas a comportamientos indignos y ofensivos que se supone que deben tolerar para ganarse la vida: estamos con ustedes, las apoyamos", indican sus promotoras.

