BBC Mundo

30.01.2018

La aplicación de fitness Strava se define como "la red social de los atletas". Pero ahora se ha convertido también en un aliado insospechado del espionaje militar.

Soldados de todo el mundo compartieron en la app de running sus rutinas diarias de ejercicio desde diversas bases secretas.

Y todos esos recorridos pueden observarse en un "mapa de puntos calientes" (heatmap) que publicó la empresa en su sitio web y en el que reveló "más de 1.000 millones de actividades" de sus usuarios.

En ese mapa se muestran los caminos por los que transitaron para hacer los ejercicios, tanto a pie como en bicicleta.

Además, aparece detallada la estructura de bases militares de Estados Unidos en países como Siria y Afganistán.

Una vocera del Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció que el país está examinando el mapa y qué datos se han publicado.

Strava es una compañía basada en San Francisco, en California, EE.UU., que utiliza datos del GPS del teléfono móvil para monitorear las rutinas de ejercicio de sus usuarios.

A través de datos que recoge y de otros que provienen de dispositivos de fitness , como las pulseras Fitbit o J awbone , permite a los deportistas hacer un seguimiento de su propio rendimiento y compararse con otros.

La empresa asegura que tiene 27 millones de usuarios en todo el mundo.

La última versión del mapa fue publicada en el sitio web de la empresa en noviembre de 2017. En ella se muestra la actividad pública de todos sus usuarios.

Strava dice que su última versión se generó en base a unos 13 billones de datos en los que se cubren 27.000 millones de kilómetros de distancia recorrida a pie, en bicicleta o nadando.

El mapa no se genera en vivo, sino que muestra datos agregados que fueron registrados entre 2015 y septiembre de 2017.

Este sábado, el australiano de 20 años Nathan Ruser, quien estudia seguridad internacional en la Universidad Nacional Australiana (ANU, por su sigla en inglés) y trabaja para el Instituto de Analistas de Conflictos Unidos (IUCA), publicó una información en Twitter sobre el mapa de Strava que preocupó a analistas de todo el planeta.

Strava released their global heatmap. 13 trillion GPS points from their users (turning off data sharing is an option). https://t.co/hA6jcxfBQI … It looks very pretty, but not amazing for Op-Sec. US Bases are clearly identifiable and mappable pic.twitter.com/rBgGnOzasq