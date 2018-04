¿Te das cuenta qué está mal en esta foto tomada en un aterrizaje de emergencia?

BBC Mundo

20.04.2018

La primera vez lo miras, la segunda también. Pero si eres un viajero frecuente que se sube a un avión por enésima vez, lo más probable es que no le prestes la más mínima atención al video de seguridad que muestra qué debes hacer en caso de emergencia.

Las fotos y videos subidos recientemente a internet por pasajeros del vuelo de Southwest Airlines que sufrió un accidente el martes, en Estados Unidos, y que dejó un muerto, son testimonio de que a la hora de usar las máscaras de oxígeno, por ejemplo, la mayoría no sabía cómo ponérsela.

PEOPLE: Listen to your flight attendants! ALMOST EVERYONE in this photo from @SouthwestAir #SWA1380 today is wearing their mask WRONG. Put down the phone, stop with the selfies.. and LISTEN. **Cover your NOSE & MOUTH. #crewlife #psa #listen #travel #news #wn1380 pic.twitter.com/4b14lZulGm