Texas inicia el despliegue de tropas que pidió Donald Trump en la frontera entre Estados Unidos y México

BBC Mundo

07.04.2018

El estado estadounidense de Texas está desplegando tropas de la Guardia Nacional en la frontera con México, siguiendo al llamado que hizo el presidente Donald Trump esta semana.

"Esta noche, tropas de la Guardia Nacional se están desplegando para apoyar las misiones de seguridad fronteriza", informó el viernes el secretario de Defensa, James Mattis, en un comunicado conjunto con la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen.

Un portavoz de la Guardia Nacional dijo que 250 efectivos serían enviados a patrullar el área en las próximas 72 horas .

Arizona también está planeando desplegar 150 efectivos la próxima semana.

A los estados de Nuevo México y California se les pidió tomar acciones similares a las de Texas y Arizona.

El martes, Trump dijo que quería enviar 4.000 efectivos militares para asegurar la frontera con México hasta que esté construido el polémico muro que fue una de las bases de su campaña.

Más tarde, el viernes, el presidente estadounidense delineó los planes para finalizar la práctica conocida como "capturar y liberar" como parte de sus estrictas políticas antiinmigración.

Trump quiere que los inmigrantes indocumentados permanezcan detenidos mientras se decide si serán deportados, en lugar de quedar en libertad.

Pidió al Departamento de Defensa una lista de instalaciones militares y de otro tipo que pudieran cumplir esa función.

El mandatario también amenazó a México en los últimos días, diciendo que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA) está en riesgo a menos que se detuviera el movimiento de migrantes a través de la frontera.

Mexico is doing very little, if not NOTHING, at stopping people from flowing into Mexico through their Southern Border, and then into the U.S. They laugh at our dumb immigration laws. They must stop the big drug and people flows, or I will stop their cash cow, NAFTA. NEED WALL!