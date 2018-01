"Todo Estados Unidos está al alcance de nuestras armas nucleares y tengo un botón nuclear en mi escritorio": la amenaza de Kim Jong-un en el primer día de 2018

BBC Mundo

01.01.2018

En su discurso por televisión para empezar el 2018, Kim Jong-un, el líder de Corea del Norte, lanzó una amenaza a Estados Unidos.

"Todo EE.UU. está al alcance de nuestras armas nucleares y tengo un botón nuclear en mi escritorio. Es una realidad, no una amenaza", dijo según la agencia de noticias Reuters.

Aseguró que, ahora que Pyongyang ha desarrollado la capacidad de atacar todo EE.UU., este país no iniciará una guerra en contra de ellos.

Además, en su desafiante mensaje señaló que su país debe concentrarse en producir cabezas nucleares y misiles "en masa" este nuevo año.

Sin embargo, matizó que las armas "sólo serán usadas si la seguridad (de Corea del Norte) está en riesgo".

En sus esfuerzos por convertirse en una potencia armamentística, en 2017, Pyongyang hizo once pruebas de misiles balísticos y una prueba nuclear, según la agencia de noticias surcoreana Yonhap.

Estas maniobras aumentaron la tensión internacional y en diciembre, Naciones Unidas lanzó emitió una resolución para reducir las importaciones de gasolina y otros derivados del petróleo del país asiático en un 90%.

El líder norcoreano consideró estas medidas "un acto de guerra".

Pero no todas sus declaraciones fueron belicosas. Kim Jong-un sugirió que podría enviar una delegación de deportistas norcoreanos a participar en los Juegos de Invierno que se realizarán en febrero en Corea del Sur.

Este país cree que la decisión "podría ayudar a aliviar las tensiones en la península coreana", según Yonhap.

Según este medio, Kim Jong-un también dijo que su país está abierto a dialogar con Corea del Sur para discutir su participación en los juegos.

