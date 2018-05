Trump escribió la carta de 2015 en que su médico Harold Bornstein lo calificaba de "la persona más saludable en llegar a la presidencia" de Estados Unidos

BBC Mundo

02.05.2018

Cuando los entonces también candidatos a la Casa Blanca Hillary Clinton y Jeb Bush publicaron su historial médico, Donald Trump respondió con una carta en la que el controvertido doctor Harold Bornstein hablaba de una salud "asombrosamente excelente" y una "fuerza física y energía extraordinarias".

"El individuo más sano jamás elegido en la presidencia", decía la carta firmada por Bornstein en 2015 y que causó estupor entre muchos por el tono hiperbólico en que estaba escrita.

Pues bien, el médico ahora aseguró en entrevista con CNN que Trump "dictó toda la carta" .

Ya en 2016 había reconocido que la escribió en cinco minutos y que tal vez exageró para contentar a la campaña de Trump.

