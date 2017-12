¿Un "ovni nuclear alienígena" de Corea del Norte? Las extrañas luces en el cielo que causaron asombro en todo California

24Horas.cl TVN

24.12.2017

Eran alrededor de las 17:30 hora local del pasado viernes cuando los habitantes de la ciudad de Los Ángeles se vieron sorprendidos por un extraño e inquietante fenómeno.

Un insólito haz de luz iluminaba el cielo del atardecer californiano.

Muchos se preguntaron por la posibilidad de estar asistiendo a un fenómeno paranormal. O incluso a un ataque nuclear de Corea del Norte.

Pero no se trataba de nada de eso.

Las calles se llenaron de gente mirando al cielo asombrada por lo que estaba viendo.

Muchos conductores detuvieron sus automóviles y salieron de ellos para contemplar el espectáculo, fuera la que fuera la causa.

Y en las redes sociales, muchos internautas mostraban su perplejidad y curiosidad.

Uno de ellos fue Will.i.am, el cantante del popular grupo Black Eyed Peas, que publicó un video con las misteriosas luces y le preguntaba a sus miles de seguidores: "¿Qué es eso en el cielo?"

What is this in the sky? pic.twitter.com/pjcp2MlH4v