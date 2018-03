El ex mandatario llamó a ser "más cuidadoso" en este tipo de temas. Por su parte, el canciller Ampuero confirmó que Guillier sigue siendo parte de la comitiva parlamentaria que viajará a La Haya.

Ex presidente Lagos molesto por propuesta de Guillier sobre mar para Bolivia: "¡Por favor, seamos serios!"

24Horas.cl TVN

13.03.2018

Molesto reaccionó el ex Presidente de la República, Ricardo Lagos Escobar, al ser consultado este martes por la propuesta del senador Alejandro Guillier, en cuanto a intercambiar con Bolivia mar con soberanía por territorio con soberanía. El ex mandatario, quien minutos antes se había reunido con el ex presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Julio Borges, pidió en primera instancia "que la gente sobre estos temas fuera más cuidadosa, nada más".

Sin embargo, segundos después agregó en términos molestos su opinión sobre esta posibilidad: "¡Pero qué quiere que le diga, cuando a un señor empieza a decir que cambia territorio por no sé qué! … ¡Por favor seamos serios!", arremetió.

Cabe destacar que el senador Guillier es parte de la comitiva parlamentaria que acompañará la próxima semana al equipo encabezado por el canciller Roberto Ampuero a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya, para el inicio de la fase de alegatos orales del juicio.

CANCILLER: "GUILLIER VA CON NOSOTROS A DEFENDER LA POSICIÓN DE CHILE"

El ministro Ampuero fue consultado en La Moneda por esta polémica, instancia en la que solo se limitó a decir que "el senador Alejandro Guillier viaja con nosotros a La Haya a defender precisamente la posición de Chile, tal como la ha venido planteando nuestro país. Él va con nosotros a defender la posición de Chile que es públicamente conocida".

Asimismo, el secretario de Estado reiteró sobre la causa marítima que "lo importante y lo central aquí es que no hay obligación de negociar. Segundo, y para los chilenos también es muy importante, es que en estos alegatos orales no está en juego ni un centímetro cuadrado de territorio chileno".