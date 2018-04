Piñera sobre Maduro: "Persiste en perpetuarse en el poder con una elección que no es democrática"

24Horas.cl TVN

27.04.2018

El Presidente Sebastián Piñera criticó fuertemente al presidente venezolano, Nicolás Maduro, en el marco de su visita oficial a Argentina.

El Mandatario participó en el país trasandino de una cena por el 30° aniversario de la Fundación Libertad, en donde compartió junto al presidente argentino Mauricio Macri. El conversatorio fue moderado por el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa.

En la ocasión, Piñera sostuvo que "yo me pregunto cómo una persona y me refiero al Presidente Maduro puede tener tanta ambición de poder, que dándose cuenta del sufrimiento y del dolor que está ocasionando a su pueblo persiste en perpetuarse en el poder con una elección que no es democrática y que no cumple con ningún requisito".

"Realmente, si tuviera algo de amor por su pueblo se daría cuenta que él es parte del problema y que nunca va a ser parte de la solución, y daría un paso al costado. No lo ha dado", agregó.

Más tarde, el jefe de Estado añadió que "nosotros no vamos a reconocer un gobierno que da un golpe de Estado, que le quita todos los poderes a la asamblea nacional democráticamente elegida y que se arroga todos los poderes".

"Pero, ¿qué más podemos hacer? Una cosa es forzar a Maduro a que una vez por todas abra los canales humanitarios para evitar que más venezolanos mueran por falta de medicamentos", expresó.

Finalmente, afirmó que, desde su perspectiva, "lo que queda ahora es presionar a ese gobierno. Tenemos algunos instrumentos: la cláusula democrática de la OEA, la de la Mercosur. Pero también tenemos como países latinoamericanos que tenemos un compromiso, transmitir este mensaje y que todos los países que aman la democracia le digan a Maduro que no lo van a reconocer y que su aventura puede terminar en más dolor y sufrimiento para el pueblo venezolano hacer todas las presiones para que Maduro desista de esta intención de perpetuarse en el poder".