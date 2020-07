Adriana Muñoz por posible veto presidencial a proyecto del 10%: "Lo va a perder"

La presidenta del Senado aseguró que tanto el veto como el envío del proyecto al Tribunal Constitucional no tienen respaldo, por lo que serían iniciativas fallidas.

24horas tvn

23.07.2020

La presidenta del Senado, Adriana Muñoz, aseguró que en caso de que el Presidente Sebastián Piñera decida presentar un veto al proyecto de reforma constitucional que permite el retiro del 10% de los fondos de las AFP, no contaría con el apoyo necesario en la Cámara de Diputadas y Diputados.

"El veto lo a perder. Tendría que llamar a un plebiscito. Es el camino de menos posibilidades para que el Presidente y Gobierno intenten frenar este proyecto", manifestó en conversación con Canal 24 Horas.

Cámara de Diputadas y Diputados debate y vota retiro del 10% Leer más

Respecto de la posibilidad de que la UDI lleve la iniciativa al Tribunal Constitucional, acusando un "resquicio" por el que fue aprobado, Muñoz aseguró que esta reforma "tiene todas las potestades para modificar aspectos constitucionales", por lo mismo, "si el TC actúa objetivamente, no tendría mucho futuro este requerimiento".

La senadora también enfatizó que durante la jornada de este jueves se podrían sumar muchos más votos oficialistas en la Cámara, lo que aumentaría el quórum. "Creo que se pueden sumar mucho más votos de parlamentarios oficialistas y eso permitiría aumentar el quórum también en la votación de la Cámara, lo que cerraría la posibilidad de que el TC haga reparación de constitucionalidad", sentenció.

Presidenta de la UDI y posibilidad de recurrir al TC: "Tenemos las firmas"

La senadora y presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, aseguró esta noche, después de la votación en el Senado sobre el proyecto de reforma constitucional que permite el retiro del 10% desde los fondos de pensiones, que en Chile Vamos cuentan con las firmas necesarias para recurrir al Tribunal Constitucional (TC), en caso de que sortee todos sus trámites legislativos.

: Trámites en el Congreso: Qué pasos le quedan al proyecto de retiro del 10% de fondos de AFPs Leer más

En diálogo con canal 24 Horas, la parlamentaria gremialista reconoció que la aprobación de la iniciativa "no es sorpresa, esto ya se sabía y mañana es lo más probable que se apruebe". Sin embargo, consignó que "sigo pensando que es una mala política pública. La gente piensa que esto lo va a poder sacar al tiro, y no es cierto. Esto se va a demorar dos o tres meses", entre otros ejemplos que expuso.

En contraposición, Van Rysselberghe destacó que "lo que ofrece el Gobierno es un bono que no afecta y no tienen que devolver de $500 mil", por lo que insistió en las críticas hacia el proyecto en curso ya que "esto puede sonar atractivo, pero tiene una serie de externalidades negativas. Ninguna de las intervenciones dijo que esto no va a tener efectos negativos".

Dado lo anterior, la senadora se refirió a la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional para que dirima el futuro de la iniciativa, que este jueves enfrentará su tercer trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados: "Para ir al TC se requiere la firma de, a lo menos, 11 senadores. Esto tiene que ser una decisión de coalición, y esas firmas sí están".

Añadió que "no vamos a alegar sobre el resultado de la votación, pero sí vamos a decir que si se quieren modificar cosas como estas que requieren un cambio constitucional se tiene que hacer como corresponde, con dos tercios, y no tratando de buscar un resquicio para bajar los quórum porque eso lo que hace es cambiar las reglas del juego y deteriora la democracia".

Finalmente, la senadora entregó más luces sobre la decisión que tomará el bloque oficialista en esta materia, aunque evitó hacerlo de manera concluyente: "tenemos las firmas. No es una decisión que esté viendo yo, no depende de mí, pero como digo lo más probable es que sí y por el mecanismo. Si nosotros queremos que este país se ponga de pie, tiene que haber estabilidad y para eso no podemos estar cambiando las reglas del juego a través de resquicios legales".