Alcalde Carter por traslado de adultos mayores: "Nos preocupa que el Estado distinga entre hogares privados y públicos"

El alcalde de La Florida sostuvo en 24Horas Central que el Poder Ejecutivo no debe "fiscalizar por teléfono" y actuar mucho más rápido. Además, detalló el estado de salud de los abuelos contagiados en la casa de reposo.

20.04.2020

Rodolfo Carter, alcalde de La Florida, se refirió este lunes al brote de coronavirus que se registró en el hogar de ancianos 'Nueva Esperanza' ubicado en su comuna.

"Hace dos semanas nos coordinamos con un conjunto de hogares de adultos mayores para capacitarlos y evitar los contagios. Desafortunadamente este hogar no llegó a la reunión y durante la semana pasada aparentemente un par de funcionarios no tuvieron el cuidado con las medidas sanitarias e ingresaron con el virus dentro de este hogar", dijo el jefe comunal en conversación con 24 Horas Central.

A su vez, continuó refiriéndose a lo ocurrido, agregando que "el día jueves nos enteramos a través de otras personas que aparentemente había funcionarios contagiados e inmediatamente empezamos a tomar exámenes. La Seremi de salud fiscalizó por teléfono a esta entidad y nos sugirió solamente tomar exámenes a aquel que tuviera síntomas evidentes, nosotros desobedecimos esa instrucción y le tomamos exámenes a todos los abuelos".

"Gracias a eso hoy nos despertamos en la mañana ya con la certificación que había 9 adultos mayores contagiados, tres de ellos con algún grado de complicación que han sido evacuados al Hospital de la Florida, 6 que están sin grandes complicaciones y que van a ser cuidados con personal médico de la Municipalidad, y en este minuto estamos evacuando a 30 adultos mayores al santuario del Movimiento Apostólico de Schönstatt", subrayó Carter.

DIFERENCIA ENTRE HOGARES PÚBLICOS O PRIVADOS

La medida de enviar a este santuario a los adultos mayores, se debe a que buscan "alejarlos del foco de contagio. Nos preocupa muy de corazón que el estado distinga entre hogares privados y públicos. Este es un hogar privado pero si no hubiésemos actuado como municipalidad estos abuelos hubiesen quedado abandonados a su suerte y probablemente contagiándose muchos más".

"Es urgente que haya un cambio en la política del ministerio de salud respecto a esta situación porque definitivamente el coronavirus no distingue entre un hogar privado o un hogar público y la dignidad de los chilenos no se puede distinguir de esa naturaleza", añadió.

"Estamos muy preocupados, pero afortunadamente parece ser que actuamos a tiempo y hoy día estamos evacuando antes que el problema llegara a mayores", prosiguió.

Sobre el estado de salud de cada persona contagiada, Carter fue claro en exponer que los adultos mayores no están en riesgo vital, detallando que "los 3 abuelos más complicados estaban saturando mal, esto significa en lenguaje médico que tenían problemas de oxigenación bastante severos, y algunos presentaban taquicardias y han sido despachados al hospital".

Finalmente, Carter hizo un llamado a que el Gobierno debe ser más proactivo en este tipo de situaciones en el resto de las comunas del país.

"La Florida es una comuna de clase media y con mucha esfuerzo tenemos recursos, pero tenemos que pensar en las comunas más humildes que no los tienen. ¿Qué pasaría en una comuna como la vecina nuestra, La Pintana, que sufre tanto, que no tiene estos recursos y se viera enfrentada a esta realidad? El estado en esto tiene que ser mucho más proactivo: no fiscalizar por teléfono y actuar mucho más rápidamente porque un día perdido cuesta vidas entre nuestras adultos mayores", cerró.