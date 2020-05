"Aumenta enormemente riesgo de falso positivo": Mañalich pide no hacerse tests PCR por chequeo

El ministro de Salud explicó que el mejor ejemplo de esto es el caso del senador Rabindranath Quintero, quien se hizo un test que dio falso positivo. "Si no tiene síntomas, no tiene contacto, está sano y se hace el examen y este sale positivo, póngase un un signo de interrogación en la cabeza y verifique", enfatizó.

25.05.2020

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, llamó a la población a no realizarse un examen por PCR por chequeo en caso de no tener una sospecha certera de un posible contagio por COVID-19, ya que esto aumenta la probabilidad de sumar un caso de falso positivo.

"Cuando uno hace exámenes por coronavirus en personas que no tienen síntomas y no tienen un contacto estrecho con un enfermo con coronavirus, el riesgo de tener un falso positivo aumenta enormemente", expresó la autoridad sanitaria.

Explicó que el caso más conocido de "falso positivo" es el del senador Rabindranath Quintero. "El Instituto de Salud Pública procesó la muestra original del examen original y el resultado del ISP fue negativo".

Por ello, enfatizó en que las personas no deben realizarse este test sin tener un motivo conciso. "Hacemos un llamado, por favor, no se haga examen de PCI de chequeo, al azar, para ver si hay enfermos o no. Concentremos los recursos que tenemos. Usémoslos con la inteligencia sanitaria (...) si no tiene síntomas, no tiene contacto, está sano y se hace el examen y este sale positivo, póngase un un signo de interrogación en la cabeza y verifique".

Chile alcanza nuevo peak de nuevos contagios

El Ministerio de Salud entregó un nuevo balance sobre la pandemia de coronavirus COVID-19 en Chile, informando que en las últimas 24 horas hubo 4.895 casos nuevos, la cifra más alta reportada en un día, mientras que hubo 43 nuevos fallecidos.

Según informó la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, del total reportado, 4.428 fueron sintomáticos y 467 asintomáticos, mientras que se notificaron 29.302 pacientes como recuperados.

Asimismo, el total de casos de coronavirus en el país fue cifrado en 77.997 y los fallecidos se elevaron a 761.

El ministro Jaime Mañalich destacó que el brote en la región Metropolitana llegó "a las zonas más vulnerables", y que también debe haber un énfasis en "evitar rebrotes en zonas que ya se vieron afectadas".

Al respecto, la autoridad señaló que los mecanismos de vigilancia y fiscalización son esenciales, agregando que se sumaron más trabajadores encargados de esta tarea.

Arturo Zúñiga, subsecretario de Redes Asistenciales, manifestó que actualmente hay 1.135 pacientes hospitalizados, 989 en ventilación mecánica y 220en condición de críticos.

"Esta batalla tiene dos puntos importantes: Compromiso y solidaridad", complementó Daza.

Posta Central será reconvertida a una gran UCI para combatir el coronavirus

El subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, anunció que el Gobierno decidió reconvertir las 250 camas de la Posta Central en una gran Unidad de Cuidados Intensivos, para así combatir la pandemia del coronavirus.

"Hemos tomado la decisión de reconvertir la Posta Central en el corazón de esta lucha, convirtiendo la totalidad de las 250 camas disponibles en una Unidad de Cuidados Intensivos", precisó.

"Los esfuerzos adicionales se van a concretar. Tomamos la decisión de reconvertir totalmente el H. Metropolitano de forma exclusiva para pacientes críticos, también la clínica municipal de Las Condes, y @huap_posta estará reconvertida, sumando 400 camas".

La autoridad argumentó que el Presidente Sebastián Piñera ordenó que la medida sea adoptada en la brevedad, para que el sistema de salud esté preparado para atender a todos los pacientes que requieran este tipo de cuidados.

Además, Zúñiga indicó que el nuevo Hospital Metropolitano, ex Félix Bulnes, también se reconvertirá. "Hemos tomado la decisión de convertirlo completamente en un hospital de Unidades Cuidados Intensivos", para que sus 189 camas sean de UCI y así complementen la red de salud de la región Metropolitana.

Por último, indicó que en conjunto con el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, se decidió reconvertir la Clínica Municipal, la que cuenta con 80 camas disponibles.

Con estas tres reconversiones, se sumarán a la red de salud 400 nuevas camas UCI.