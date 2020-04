Carnet sanitario para pacientes recuperados de coronavirus: ¿Cómo se usará?

24Horas.cl Tvn

09.04.2020

Este jueves un joven COVID-19 positivo, pero recuperado, presentó fiebre y síntomas en el cordón sanitario del terminal San Borja, mientras intentaba viajar a Valdivia. De acuerdo a su relato realizó la cuarentena correspondiente y el exámen PCR arrojó que ya no portaba el virus en su cuerpo.

De acuerdo con la seremi (S) de Salud de la Región Metropolitana, Daniela Zavando, "no estaría incumpliendo su cuarentena". Además de ello la autoridad señaló que se determinó realizar un "panel viral y un nuevo PCR". Tras esos exámenes fue enviado a una residencia sanitaria de la propia secretaría regional.

¿CUÁNDO SE CONSIDERA A UN PACIENTE DE COVID-19 COMO "RECUPERADO"?

Según las propias declaraciones del ministro de Salud, Jaime Mañalich, en nuestro país se considera como recuperado a la persona que logra superar los 14 días después de que se le detecta el virus.

Además, esta mañana indicó que se entregará a las personas un carnet sanitario que verifique el cumplimiento de su estado "como recuperado de COVID-19".

Desde el propio ministerio indicaron que luego de ese periodo de cuarentena (14 días) el sistema inmune del cuero genera anticuerpos y por lo tanto dejaría de contagiar.

NO ESTÁN TODOS DE ACUERDO

Sin embargo, esta aseveración no es compartida por todos los expertos en el área.

El médico Cristóbal Cuadrado, secretario técnico Política y Salud del Colegio Médico, indicó que "todo es nuevo con esta enfermedad. Puede que se genere una inmunidad mucho más potente, eso no lo sabemos".

Por su parte el doctor Juan Carlos Said, Máster en Salud Pública Imperial London señaló que "son miles los casos que hay y que los exámenes para determinar el contagio, utilizar exámenes para determinar altas no suena muy razonable en el contexto en el que no hay suficientes exámenes para diagnosticar".

En algunos países como Singapur o Japón se realizaban dos exámenes de salida para determinar que el paciente ya no tenía posibilidades de seguir contagiando. Por su parte Estados Unidos y la Unión Europea han establecido los 14 días como un periodo asintomático.

El Gobierno ha cifrado en 1.274 casos de pacientes recuperados, lo que equivale a cerca de un 20% de los contagiados. Por tal motivo la autoridad comenzará a entregar un documento llamado carnet de sanidad a quienes cumplan los 14 días de aislamiento.

Ante este anunció, el ministro Mañalich señaló que este implemento puede "ayudar enormemente a la comunidad", agregando que la persona al superar esto está "inmunizada, no se va a enfermar de nuevo por coronavirus".

El carnet además será entregado a personas que demuestren anticuerpos ante el virus en los test rápidos que comenzarán a aplicarse en dos semanas, medida la cuál generó reparos en algunos sectores de la comunidad médica.

El inmunólogo de la fundación Ciencia y Vida, Álvaro Lladser señaló que "una persona puede estar cursando la enfermedad y le realizo un test de anticuerpos a lo que arrojará postivo porque su cuerpo está reaccionando, pero si le realizo una prueba de PCR esa persona todavía está excretando el virus".

Cabe destacar que este carnet permitiría eximirse de cuarentenas y restricciones durante la emergencia sanitaria.