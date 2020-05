Coronavirus: ¿Por qué no es recomendable someterse a un PCR de forma inmediata?

24horas tvn

17.05.2020

El aumento significativo que ha tenido la curva de contagio de coronavirus en Chile ha disparado la demanda de test de PCR para confirmar o descartar haber contraído la enfermedad. Sin embargo, someterse de manera precoz a la prueba no es recomendable, pues puede arrojar un resultado denominado como "falso negativo".

Según explicó el ministro de Salud, Jaime Mañalich, el examen de PCR detecta el virus cuando las personas están muy cerca de enfermarse o que ya presenta síntomas, lo cual aparece días después de haber tenido contacto estrecho con una persona que portaba el virus.

"Si yo tengo contacto el día de ayer con alguien quien está infectando por coronavirus, y me hago hoy el PCR, la mayor probabilidad es que sea negativo, lo que no quiere decir que no vaya a enfermarme en los próximos días", indicó.

"¿Por qué? porque normalmente el examen PCR es positivo cuando la persona está a punto o está ya con síntomas como tos, romadizo, secreciones bronquiales, fiebre... es en ese momento en que el examen de PCR da positivo", detalló.

En ese contexto fue que explicó el caso de un posible brote en el congreso nacional, donde los senadores Rabindranath Quinteros y Jorge Pizarro dieron positivo, motivo por el cual los ministros Felipe Ward, Ignacio Briones y Sebastián Sichel se encuentran en cuarentena preventiva tras haber tenido contacto con los infectados.

Y es que si bien el examen de PCR arrojó negativo en los tres casos, deberán esperar para someterse nuevamente a la prueba días más tarde y comprobar efectivamente si no son portadores de la enfermedad.

Ocupación de cama crítica alcanza el 91% en la región Metropolitana

En el marco de un nuevo balance nacional por la pandemia del coronavirus, el Subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, se refirió al nivel de ocupación de cama crítica, la cual alcanzó un preocupante 91% en la región Metropolitana.

"Efectivamente tenemos una ocupación de 91% en la región Metropolitana, y a nivel nacional de un 79%", detalló.

En esa misma línea, la autoridad explicó que "esto implica tener más de 500 ventiladores disponibles. Y esto no es estático, lo hemos ido aumentando diariamente. Ayer, solamente en la región Metropolitana, tuvimos más de cuarenta camas adicionales de Cuidados Intensivos habilitadas, como es el caso del Hospital Metropolitano".

"Pero así también lo ha realizado la Posta Central, el Hospital Sótero del Río y tantos otros hospitales de la región Metropolitana y del país, que diariamente hacen un esfuerzo gigantesco para ir aumentando la cantidad de camas y con ese objetivo darle el cuidado a cada uno de los pacientes que lo requieren", concluyó.

Último balance

El Ministerio de Salud entregó este domingo un nuevo balance sobre la situación del coronavirus en Chile, informando 2.353 nuevos contagios, por lo que a cifra total desde que inició la pandemia alcanza los 43.781 personas.

De ellos, 2.024 fueron personas sintomáticas, mientras que 329 se consideraron como astintomáticas.

En cuanto a los fallecimientos, en la última jornada 29 personas perdieron la vida por la enfermedad, llegando así a 450 fallecidos en el país por COVID-19.

Se trata de la cifra diaria más alta hasta el momento desde el inicio de la pandemia, superando la de la jornada de este sábado, cuando se llegó a 27.

Además, se informó que 19.213 personas son consideradas como recuperadas, mientras que 769 están en Unidades de Cuidados Intensivos.

De ellas, 624 están utilizando un ventilador mecánico (hay 569 de estos que se encuentran disponibles) y 131 pacientes se consideran en estado crítico.

Finalmente, en la última jornada se llevaron a cabo 13.171 exámenes de PCR, llegando a un total de 363.496 desde el inicio de la pandemia.