Estados Unidos aprueba el uso de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19

Agencia Reuters

11.12.2020

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) autorizó este viernes el uso de la vacuna COVID-19 de Pfizer Inc., y las primeras inoculaciones se esperan en unos días, lo que marca un punto de inflexión en Estados Unidos, donde la pandemia ha causado la muerte de más de 292.000 personas.

La entidad otorgó una autorización de uso de emergencia para la vacuna, desarrollada con el socio alemán BioNTech, que ha demostrado tener un 95 por ciento de efectividad en la prevención de la enfermedad en un ensayo en etapa tardía.

La FDA dijo que la vacuna se puede administrar a personas mayores de 16 años. A su vez, se espera que los trabajadores de la salud y las personas mayores en los centros de cuidados sean los principales receptores de una primera ronda de 2,9 millones de dosis.

El gobierno estadounidense señaló que comenzará a distribuir la vacuna en todo el país inmediatamente después de la autorización de la FDA, y que las primeras vacunas se realizarán a principios de la próxima semana.

