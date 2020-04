Estudio: 80% de los pacientes del COVID-19 pierde el olfato

La doctora Claudia Saavedra, presidenta de la Sociedad de Microbiología de Chile, aseguró que aunque las cifras de contagiados se ha mantenido estable, no hay que “cantar victoria tan pronto”, más aún con este virus que no se conoce en profundidad. Por otro lado, aseguró se debe aceptar que no estábamos preparados para esta enfermedad, ya que el sistema inmune del ser humano no la conocía y, por lo mismo, no tenía defensas para combatirla.