Joven cobró el “Ingreso Familiar de Emergencia” para donarlo a un vecino en Argentina

10.06.2020

Debido a la pandemia mundial por el coronavirus, varios países mantienen el confinamiento para evitar la propagación, razón por la cual implementan medidas económicas para ayudar a las personas de menos recursos y evitar así que salgan de sus casas.

Este es el caso de Argentina, ya que le gobierno entregó el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), como ayuda en esta crisis sanitaria, la cual fue recibida por Joaquín Manzano, un joven de 18 años.

Sin embargo, lo que llamó la atención de todos, fue su noble actuar: el estudiante cobró el beneficio estatal y decidió donarlo a un vecino de 60 años, quien no calificó para recibir el IFE.

Así lo compartió su padre Manolo, a través de su cuenta de Facebook, quien quiso destacar el acto que lo llena de orgullo.

“No debería porque no puedo ser imparcial , mucho menos objetivo. No debería, porque me afecta y me incluye. No debería porque es mi hijo, pero aun así lo voy a publicar. Obviamente habrá quien critique mi parcialidad pero a esta altura, no me importa2”, comenzó escribiendo.

Y continuó explicando que el IFE que recibió su hijo es de 10 mil pesos argentinos, cerca de 110 mil pesos chilenos, los cuáles solo se lo otorgan a algunos.

“Juro que no se si lo gestionó o si lo entregan por ser mayor de edad o cómo le llegó esa ayuda. Lo cierto es que cuando Andrea me cuenta, me sentí mal por un amigo que tiene 60 años, que labura día a día, y por cuestiones del azar burocrático no había sido alcanzado por este beneficio”, explicó.

El joven, al escuchar las condiciones en la que vive su vecino, decidió donarle, a través de su padre, 8 mil pesos de los 10 mil que recibió, equivalente a más de 88 mil pesos chilenos.

“Juro que sentí como el pecho se me inflaba como queriendo explotar de orgullo. Le dije--Anda en el auto a entregárselo vos mismo”, expresó el padre.

Y concluyó: “cómo no lo voy a publicar, si cada vez que me acuerdo, me dan ganas de llorar”.

Rápidamente la publicación comenzó a viralizarse, donde la gente comenzó a aplaudir el noble actuar del joven.