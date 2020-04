“Menos aplausos y más ayuda”: Personal de la salud en España protestan por falta de protección 

24horas tvn

27.04.2020

En medio de la pandemia mundial por el coronavirus COVID-19, el personal médico, a lo largo del mundo, ha sido fuertemente alabado.

Sobre todo las primeras semanas, hemos sido testigos cómo en varios países, incluyendo Chile, la gente se ha organizado para enviar un aplauso a quiénes combaten de cara el virus.

Sin embargo, algo que también se ha repetido, es las denuncias que hacen por la falta de recursos y protección.

La semana pasada fuimos testigos de las declaraciones que dio un médico argentino, quien denunciaba: “Están mandando a morir a la gente”, por las precarias condiciones con las que se trabajaba en el policlínico donde atendía.

Ahora, varios funcionarios de la salud se unieron en España, para enviar un potente mensaje a través de redes sociales.

Me llamo María y soy cirujana. España es el país con más sanitarios infectados, y la responsabilidad pasa desde nuestros dirigentes a cada uno de los que salís irresponsablemente. No somos #NiHeroesNiMártires , menos aplausos y más ayuda y medios #MareaBlancaCoronavirus #BastaYa pic.twitter.com/FXmnQ2cAZk

Bajo el hashtago #NiHéroesNiMártires, aseguraron que no están las condiciones necesarias para atender, de manera segura, a los pacientes.

Entre las cosas que denunciaban, principalmente era la poca protección que ellos tenían y la falta de test para realizar el examen que diagnostica a la gente con COVID-19.

Es tanto el malestar que incluso exigieron “menos aplausos y más ayuda”.

Me llamo Pablo, soy médico residente. Ya hay más de 31000 sanitarios infectados y más de 50 muertos. ¿Hasta cuando seguiremos trabajando sin la protección adecuada y sin tests para personal sanitario? #MareaBlancaCoronavirus #Bastaya #niheroesnimártires pic.twitter.com/0Qnyo6t9NV

Me llamo Anna, soy enfermera. Estoy HARTA de trabajar desprotegida, de los turnos imposibles y de volver a casa con miedo a contagiar a aquellos que conviven conmigo. No soy heroína ni mártir, no quiero aplausos, SÓLO QUIERO RESPETO!!! #MareaBlancaCoronavirus #NiHeroesNiMártires pic.twitter.com/r8oNNTuGK4