Militares estadounidenses utilizan ''test del vinagre'' para detectar coronavirus

24Horas.cl Tvn

05.04.2020

Fiebre, tos seca y problemas respiratorios son algunos de los síntomas que han incluido los expertos en relación al coronavirus. Sin embargo, hay un grupo de especialistas que señalan que la pérdida del olfato y el gusto son otras señales que provienen del virus.



Es por esto que un grupo de militares estadounidenses desplegados en Corea del Sur, comenzaron a utilizar el denominado ''test del vinagre'', cuya finalidad es detectar la enfermedad sin que la persona presente necesariamente síntomas.



Entonces, con un pequeño algodón humedecido en vinagre, los militares le piden a los posibles contagiados que, con su olfato, puedan sentir el aroma del líquido.



Cabe destacar que la Organización Mundial de la Salud (OMS), no ha determinado que la anosmia sea un propio del coronavirus, ya que ese síntoma suele darse en otras enfermedades, tales como el resfrío común, la influenza, el rinovirus, etc.



"Si bien ha habido reportes en los medios de comunicación de que el covid-19 puede causar la pérdida del olfato o el gusto, todavía no sabemos si este es un síntoma del covid-19", señaló la OMS a BBC.



Sin embargo, la BBC indicó que según los estudios de Porta-Etessam, la anosmia "fue el primer síntoma en prácticamente en el 30%, y también en un 5% aproximadamente era el único síntoma".