Según aseguró el titular de Salud, el examen PCR puede ser engañoso y dar positivo siendo que las personas son consideradas "no infectantes".

Ministro Mañalich hace llamado a no realizar exámenes PCR de salida por COVID-19

24horas tvn

13.04.2020

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, explicó durante su vocería de este lunes por qué hay personas que tras ser dadas de alta pueden dar positivo a COVID-19.

Según detalló el secretario de Estado, el Ministerio no recomienda a los centros asistenciales hacer exámenes de salida a sus pacientes, ya que podría ser "engañoso".

"Personas a las que se le hace un examen tardío de PCR pueden dar positivo sin que se deba considerar que esas personas son infectantes", explicó.

Ministerio de Salud informa 82 muertos en Chile por coronavirus y 7.525 contagios Leer más

"Se puede dar el caso que en Corea, por ejemplo, a una persona se le hizo un examen PCR y un mes después dio positivo, eso no debe leerse de ninguna manera, y por eso nuestro consejo desrecomienda el examen PCR de salida, porque ese examen es un examen muy sensible que detecta restos del virus cuando éste no es infectante", agregó.

"Los experimentos que se hacen para determinar esto es que se toman restos de ese mismo virus y se incuba en huevo y se ve que el virus no se reproduce y por lo tanto no es infectante", argumentó.

A raíz de esto es que el ministro hizo un llamado a las clínicas y centros asistenciales a no realizar exámenes PCR de salida para dar de alta a los pacientes.

Cuarentena estratégica

Además el titular de Salud explicó en qué consiste la estrategia del Gobierno de la "cuarentena dinámica" en el marco de la emergencia sanitaria que se vive en el país producto del COVID-19.

Carabineros: 448 personas fueron sorprendidas infringiendo el toque de queda en el país Leer más

Esto luego que durante esta jornada salieran de cuarentena Providencia, Lo Barnechea y Vitacura, mientras que Las Condes, parte de Ñuñoa y parte de Santiago siguen con la medida. Esta decisión generó dudas de la estrategia del Ministerio de Salud, por lo que el Secretario de Estado quiso explicarla.

"El Presidente ha adoptado una estrategia para controlar esta enfermedad en el concepto llamado cuarentena estratégica y dinámica, esto quiere decir que hay sectores en que se aplican medidas como cuarentena, cordón y aduana sanitaria, uso de mascarillas, etc", afirmó el ministro.

"Creemos que vamos a observar, que vamos a ver comunas o ciudades que van a salir de la cuarentena y otras que van a entrar y esto va a ser informado los días martes", agregó

"Es visible que las comunas que están cumpliendo cuarentena actualmente, mañana se pueda anunciar que van a salir y otras en que la comunas con casos nuevos deben entrar a esta medida extrema", puntualizó.

Además, detalló cuáles son los criterios para determinar que una comuna entre en cuarentena: "Casos nuevos en las ultimas dos semanas, fragilidad del sistema en la zona, población de riesgo, son algunas de los factores que hacen que se tome una u otra medida", afirmó Mañalich.