Por primera vez en 68 años: Reina Isabel cancela tradicional evento de su cumpleaños por el coronavirus

Agencia EFE

18.04.2020

La reina Isabel II, jefa del Estado británico, celebrará el próximo martes en privado su 94 cumpleaños, y por primera vez en 68 años no habrá ni las tradicionales salvas de cañón ni otro evento especial debido a la pandemia de la COVID-19.



La soberana británica, que cumple el confinamiento establecido por el Gobierno en el castillo de Windsor (a las afueras de Londres), cree que es inapropiado cualquier celebración ante la actual crisis, según indicaron hoy fuentes de la realeza a los medios.

La reina, que hace unas semanas pronunció un discurso para animar a los británicos ante la actual pandemia, recibirá en privado las llamadas por teléfono o vídeo de su familia por su cumpleaños.

"No habrá salvas de cañón. Su Majestad insistió en que no se tomen medidas especiales para que haya salvas de cañón porque cree que no es apropiado ante las actuales circunstancias", dijo una fuente del palacio de Buckingham a los medios locales.



Según las últimas cifras del Gobierno, el número de muertos por coronavirus en hospitales británicos se incrementó al menos a 14.576 tras sumarse ayer otros 847 nuevos fallecimientos.