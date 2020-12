Unión Europea comenzará con la vacunación masiva el próximo 27 de diciembre

Agencia EFE

17.12.2020

La Unión Europea empezará el 27 de diciembre la vacunación de sus 447 millones de habitantes si la Agencia del Medicamento da luz verde el lunes próximo al preparado de Pfizer-BionTech, dijo hoy la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, mientras hoy se ha sabido que ha dado positivo por coronavirus el presidente francés, Emmanuel Macron.



Esto ha llevado a aislarse por prevención a varios dirigentes con los que tuvo contacto en días pasados, como los jefes del Ejecutivo español, Pedro Sánchez y portugués, Antonio Costa, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel.

FRANCIA

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha dado positivo por coronavirus este jueves y permanecerá siete días aislado, aunque mantendrá sus actividades a distancia, indicó el Palacio del Elíseo. Macron se sometió a un test PCR cuando experimentó los primeros síntomas de la enfermedad.

El positivo de Macron se produce un día después de que la pandemia haya causado en Francia 59.361 muertos y más de 2,4 millones de contagios. El primer ministro, Jean Castex, anunció que también se aislará durante siete días al considerarse "contacto cercano" de Macron, indicó su gabinete, que precisó que se ha sometido a un test PCR del que todavía no se conocen los resultados.

ALEMANIA

Las autoridades alemanas contabilizaron 26.923 nuevos contagios con coronavirus en las últimas 24 horas, mientras que la cifra de víctimas mortales ascendió a 698, después del récord de 952 muertos del miércoles, según datos del Instituto Robert Koch (RKI) de virología, actualizados la pasada medianoche. El máximo de nuevas infecciones se había registrado el pasado viernes, con 29.875 positivos en 24 horas.

El número de positivos desde que se dio a conocer el primer contagio en el país a finales de enero asciende a 1.406.161, con 24.125 muertos, mientras que alrededor de 1.047.600 personas constan como recuperadas, según estimaciones del RKI.



El miércoles entraron en vigor nuevas medidas más restrictivas, que se prolongarán de momento hasta el 10 de enero, y que incluyen el cierre de comercios no esenciales y de escuelas y se suman al cese de actividad en vigor desde principios de noviembre en los sectores del ocio, el deporte, la cultura y la gastronomía.

Se mantiene el límite de cinco personas de dos domicilios en las reuniones privadas --que no incluye en el cálculo a los menores de 14 años-- y por Navidad, entre el 24 y el 26 de diciembre, los encuentros podrán ampliarse a cuatro personas más, también de otros hogares.

RUSIA

Rusia registró 587 fallecidos por covid-19 en las últimas 24 horas, con los que el número de muertes causadas por el nuevo coronavirus se elevó a 49.151, informaron este lunes las autoridades sanitarias del país. La víspera, en toda Rusia se detectaron 28.214 nuevos positivos por coronavirus, mientras que la cifra de pacientes recuperados fue de 26.440.

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, ha advertido que la ciudad podrá volver a un vida sin restricción solo después de la vacunación masiva. Hasta mediados de enero rigen algunas restricciones en la capital, como el confinamiento de los mayores de 65 años y el teletrabajo para el 30 % de las plantillas de las empresas. Además, Sobianin decretó el cierre de instalaciones de ocio para niños, los estudios a distancia para los universitarios, un toque de queda para restaurantes, cafeterías y bares, así como discotecas entre las 23.00 y las 06.00 hora local.



El presidente de Rusia, Vladímir Putin, prometió hoy que se vacunará "sin falta, apenas sea posible", contra la covid-19, en su tradicional rueda de prensa anual, que este año se celebra de manera telemática debido a la pandemia del coronavirus. "Yo atiendo a las recomendaciones de nuestros especialistas y por eso por ahora no me he puesto la vacuna, pero lo haré sin falta cuando sea posible", dijo el jefe del Kremlin, de 68 años.

SUECIA

El rey Carlos XVI Gustavo de Suecia afirmó este jueves que su país ha "fracasado" en la gestión de la pandemia de coronavirus por el elevado número de muertes, el mayor en Escandinavia y el resto de los países nórdicos, algo que considera "terrible".



Suecia, que ha apostado por una estrategia más laxa, ha registrado hasta ahora 348.585 casos de coronavirus, con 7.802 muertos y una tasa de mortalidad de 75,29, cinco veces más que Dinamarca y diez que Noruega y Finlandia, aunque por debajo de los países más afectados como España, Italia, Gran Bretaña y Francia.

PORTUGAL



La curva de contagios por covid-19 en Portugal mantiene diferentes altibajos en los últimos días con un repunte de 4.720 casos en la última jornada, aunque el número de ingresados en los hospitales lusos bajó hasta los 3.181 (25 menos), de los que 486 están en cuidados intensivos (20 menos). El último balance de la Dirección General de Salud mantiene en 68.762 las personas activas de coronavirus, de las 358.296 que se han contagiado desde que comenzó la pandemia.

La curva de fallecidos de la segunda ola tampoco se ha logrado controlar, con cifras de decesos de entre 80 y 90 en los últimos días e incluso algunas jornadas cercana a la centena. Este miércoles se registraron 82 muertes por covid-19, de un total de 5.815 que han fallecido desde marzo.



Portugal se encuentra en estado de emergencia, el nivel de alerta más alto del país, hasta el 23 de diciembre, aunque el presidente luso, Marcelo Rebelo de Sousa, ya anunció que propondrá alargarlo otros quince días más.



BULGARIA



El Gobierno búlgaro anunció hoy que prolongará hasta el 31 de enero el cierre de la actividad comercial no esencial y de la gastronomía, en vigor desde hace tres semanas, pero que los niños menores de 10 años podrán volver a las guarderías y los colegios desde el 4 de enero. Sólo los bares y restaurantes dentro de hoteles podrán funcionar a partir del 21 de diciembre, pero hasta las 22 horas y con aforo limitado.



Según el Ministerio de Sanidad, en lo que va de mes cada día han muerto entre 150 y 160 personas en Bulgaria, que actualmente tiene los índices de mortalidad por la covid más altos de la Unión Europea, según el número de casos por cada 100.000 personas acumulados en las dos últimas semanas.