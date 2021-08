"No tuve una buena relación": Gonzalo Fierro reconoce que no invitará a su partido de despedida a Pablo Guede

24horas tvn

Después de anunciar su retiro como futbolista profesional, Gonzalo Fierro comienza a organizar lo que será su partido de despedida. A partir de esto, el ex volante de Colo Colo reconoció que espera contar con Ronaldinho.

"Fui su compañero, obvio que lo quiero invitar, pero no depende de mí. Veamos cómo se da. También quiero invitar a Claudio Bravo, Arturo Vidal y Alexis Sánchez, con quienes compartí en Colo Colo. Hay que ver los tiempos", manifestó en diálogo con ESPN.





Fierro, quien ya tuvo conversaciones para contar con el apoyo de Colo Colo, detalló que su despedida "quiero hacerla ahora durante este año, porque la gente está entusiasmada con la vuelta al estadio (...) quiero que sea inolvidable para mí. Tengo mucha gente que quiere estar".

NO LO INVITARÁ

En la misma entrevista, Fierro reconoció que "no invitaría a Pablo Guede, porque no tuve buena relación con él, pero sí a Omar Labruna. No es tanto porque me quitó la capitanía Guede, yo me quedo más con la persona. Omar es más humano y cercano al jugador".