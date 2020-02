Alcalde Carter quiere sacar partido de Colo Colo y Audax de La Florida

Agencia Uno

En un verdadero dolor de cabeza se ha convertido el partido por la tercera fecha del Campeonato Nacional, que deben jugar Audax Italiano y Colo Colo en el Estadio Municipal de La Florida el próximo domingo.



Esto debido a los incidentes registrados el fin de semana pasado, tras las amenazas de las barras bravas para boicotear el torneo, por la muerte de Jorge Mora, hincha “albo” atropellado por Carabineros.



Lorenzo Antillo, presidente de los itálicos, afirmó que su club estaba dispuesto a tomar medidas de seguridad extra para el compromiso con el “cacique”, incluyendo adelantar el horario (18:00 hrs.) de inicio del encuentro.





Sin embargo, el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, anunció que solicitará que el encuentro no se juegue en su comuna y que incluso recurrirá a la justicia para impedirlo.



En un comunicado, Carter afirmó que “resulta evidente que el Estadio Bicentenario, ubicado en medio de un barrio residencial, no cumple con las condiciones para albergar el partido de Audax Italiano frente a Colo Colo".



La autoridad agregó que “ya hemos vivido en el pasado situaciones complejas en este mismo estadio, cuando se trató de forzar un partido de fútbol (U. La Calera vs. D. Iquique) que iba en contra de las movilizaciones de las barras, y el conflicto terminaron pagándolo los vecinos".



Por lo mismo llamó a Audax Italiano a y a la ANFP a “actuar con sentido común y prudencia y buscar otra locación para este partido, que dé garantías de seguridad a jugadores, hinchas y vecinos".



Asimismo, anunció que de ser necesario presentarán las acciones judiciales correspondientes para impedir que el partido se juegue en el mencionado coliseo deportivo.



Por último el alcalde de La Florida sentenció que la Intendencia de la Región Metropolitana “debe hacerse cargo de la realidad que hemos vivido y que no insista en esta ubicación. Como Municipalidad haremos efectivas las responsabilidades si no se oye la voz del sentido común ni de los vecinos”.

