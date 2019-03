Alfredo Arias contra Kudelka: "Me cansé de actitudes de mujeres lloronas"

24Horas.cl Tvn

16.03.2019

Tras la derrota de Universidad de Chile ante Universidad de Concepción, Alfredo Arias dio una polémica conferencia de prensa donde afirmó que "me cansé de actitudes de mujeres lloronas".

En primer lugar, el uruguayo analizó la derrota de su equipo y valoró la entrega de sus jugadores : “Vi a mis jugadores entregarse, dar todo. Más no podían hacer. Si hubo un respobsable por la derrota soy yo. Traté de que fuéramos un equipo realmente intenso y, durante 45 minutos, creo que lo logramos”.

Luego abordó la renuncia de Carlos Heller a la presidencia de Azul Azul tras los incidentes protagonizados por un sector de la barra en el Estadio Ester Roa y confirmó que "me dijo que era insostenible y que tenía amenazas. En el mundo somos unos hipócritas. Con el trabajo y dinero de otros, todos somos jueces. Heller es una persona buena”.

“Me produce dolor que triunfen los malos (...) Si los de adentro no estamos a la altura y no ganamos, no es él que se tiene que ir. Me envenena y me calienta que triunfen los malos. Me hace revelarme ante esto. El fútbol y la vida necesitan más gente como Heller. Es fácil mandar amenazas anónimas excusados porque se pierde. Sé que estas declaraciones no me van a granjear ninguna amistad”, agregó Arias.

Además el entrenador se refirió a las críticas por su llegada a Chile, donde reconoció que mintió y llegó el martes, mientras Frank Kukelka aún era el técnico azul, y respondió a las críticas del cordobés afirmando que “si la U no perdía ante Melgar no había ningún problema. Seguramente no estaría yo acá y el proyecto seguiría (...) Me cansé de actitudes de mujeres lloronas“.

“Hoy tiro el casete a la mierda. Podría decir que me voy a sentar con quién venga. Los proyectos en el fútbol son de una semana, un mes, dos meses. Si pierdes, te tienes que ir. El Real Madrid contrató a Zidane e hizo la práctica en la mañana Solari (...) En el Manchester City, Guardiola hizo un contrato y estaba Pellegrini", argumentó en su defensa el extécnico de Emelec.