ANFP: No habrá minuto de silencio esta noche por muerte de Camilo Catrillanca

El timonel del fútbol nacional, Arturo Salah sostuvo que “lamentamos profundamente la muerte del joven Catrillanca, pero es algo que no se puede mezclar con el fútbol".

Agencia Uno

20.11.2018

El presidente de la ANFP, Arturo Salah, se refirió a la petición realizada yo por el Club Social y Deportivo Colo Colo para que se realice un minuto de silencio antes del duelo entre Chile y Honduras, como un homenaje por la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca.



Consultado por los medios sobre si se accedería a la petición del club, Salah fue tajante al aclarar que “no no habrá (minuto de silencio)”.



Además, agregó que "todos sabemos que es un tema sensible y empatizamos con el dolor que está teniendo la familia, pero es un tema que está afuera del fútbol”.



En la misma línea, el timonel del fútbol chileno volvió a reiterar que “lamentamos profundamente la muerte del joven Catrillanca, pero es algo que no se puede mezclar con el fútbol".



Cabe recordar que el presidente del CSD, Fernando Monsalve, afirmó sobre la solicitud colocolina que “en razón de la trascendencia de nuestra Selección Nacional y de los hechos que han marcado nuestra ultima semana, es que venimos a solicitar formalmente que se pueda realizar un minuto de silencio en el partido de hoy por la muerte y descanso de Camilo Catrillanca”.