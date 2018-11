Azul Azul tendría decidido no renovarle el contrato a Johnny Herrera

24Horas.cl TVN

28.11.2018

Un día después de las ácidas críticas de Johnny Herrera a la dirigencia de Universidad de Chile (ver nota), el diario El Mercurio sorprende con una publicación donde asegura que Azul Azul "no contempla extender el contrato" del portero.

El matutino asegura que la concesionaria de la U "tiene definido no extender el vínculo del golero, quien hace rato evalúa sus pasos", agregando que en el club incluso están abiertos a la posibilidad de que Herrera emigre y así "terminar con los cuestionamientos públicos a las políticas del club".

Johnny Herrera tiene contrato hasta diciembre de 2019, sin embargo en la U no se cierran a la posibilidad de que sea el mismo portero el que decida partir, apareciendo Everton como una de las posibilidades.

"Hace seis meses que me replanteo el futuro. Más allá de que haya gente que no me quiera, que me importa poco porque lo que importa es en la cancha, pero uno se cansa de tanta indiferencia hacia el club. O no querer no más, o conformismo", sostuvo Herrera en conferencia de prensa.