Blanco y Negro se refirió al supuesto interés de la ANFP por contratar a Gustavo Quinteros en la Roja

Aníbal Mosa, ex presidente de la concesionaria, comentó la posibilidad de que el técnico de Colo Colo asuma en la Selección Chilena.

18.05.2022

El nombre de Gustavo Quinteros ha estado en la órbita de la Selección Chilena. La buena campaña junto a Colo Colo, sumado al conocimiento del medio nacional y experiencia en Ecuador y Bolivia, lo posicionan como una de las opciones para reemplazar a Martín Lasarte.

Precisamente el DT albo comentó esta situación. "No quiero hablar de ese tema, no estoy metido en ese tema, hoy estoy metido en Colo Colo, en el partido contra River. Solo puedo decir que es un orgullo para mí como entrenador, es un honor ser considerado", dijo.

Este miércoles, antes de viajar a Buenos Aires para el partido contra River Plate, Aníbal Mosa comentó la posibilidad que el argentino-boliviano sea opción al combinado nacional. "Es un tema que conversamos con Gustavo, no le damos ninguna importancia. Incluso, hablé con el presidente de la ANFP y le sugerí que hicieran un comunicado de que no están en conversaciones con Quinteros, porque nos estaba afectando la concentración de todos" expresó el ex timonel de Blanco y Negro en palabras recogidas por Radio ADN.

"Afortunadamente, la ANFP desmintió que habían almuerzos y reuniones. Nosotros en la interna sabíamos que no era así porque conversamos todos los días con Gustavo. Estamos muy tranquilos", complementó el directivo.